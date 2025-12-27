2026 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?

Her yıl milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 2026 yılına özel olarak düzenlenecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu çekiliş, katılımcılar için büyük bir ödül fırsatı sunarken, ikramiye tutarı da merak konusu oldu.

2026 Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

2026 yılbaşı için belirlenen büyük ikramiye tutarı, Milli Piyango tarafından 800 milyon TL olarak açıklandı. Bu tutar, sadece tam bilet alanlar için değil, çeyrek ve yarım bilet sahipleri için de büyük bir heyecan yaratmakta. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yılbaşı gecesi çekilişi yapılacak ve talihlilere büyük ödülün dağıtılması sağlanacak.

Çekiliş Tarihi ve Detayları

2026 yılına girmeden önce, 31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek olan çekiliş, çarşamba gecesi saat belirlenen zaman diliminde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, çeyrek, yarım veya tam bilet alarak bu büyük ikramiyeye ortak olma şansını elde edecekler. 800 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olabilmek için, biletlerin dikkatli bir şekilde alınması gerekmektedir.

Yılbaşı Bilet Fiyatları

2026 yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları da belli oldu. Çeyrek biletler 200 TL, yarım biletler 400 TL ve tam biletler ise 800 TL’den satışa sunulacak. Bu fiyatlarla, vatandaşlar yeni yılın heyecanını yaşayarak büyük ikramiyeye ulaşma fırsatını yakalayacaklar. Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş, her zaman olduğu gibi, büyük bir ilgiyle takip edilecektir.

Sonuç olarak, 2026 yılına özel Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, vatandaşlar büyük ikramiyenin heyecanını yaşamaya devam ediyor. 31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek çekilişle birlikte, 800 milyon TL'lik ödülün sahibi olma hayali, birçok kişi için gerçeğe dönüşebilir.