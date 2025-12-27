Erdoğan'dan 'deprem turisti' tepkisi: Hiçbiri yok, biz buradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 'Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından gösterilen dayanışmaya dikkat çekerek, devletin ve milletin birlikte hareket etme kararlılığını vurguladı. "Alnımız ak, başımız dik bir şekilde sizin karşınızdayız" ifadelerini kullanan Erdoğan, depremin ardından yaşananları hatırlatarak, bazı kişilerin durumu istismar ettiğini belirtti.

Deprem Sürecinde Yaşananlar

Erdoğan, 6 Şubat'ta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal afetlerden birini yaşadığını belirterek, 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ve büyük bir yıkımın yaşandığını söyledi. 11 il ve 62 ilçede meydana gelen depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı ve 150 milyar doları aşan bir mali yükle karşı karşıya kalındığını ifade etti. Ancak bu zorluklara rağmen, devletin depremzedelerin yanında olduğunu ve hızlı bir şekilde harekete geçtiğini dile getirdi.

Devlet-Millet Dayanışması

Erdoğan, hükümetin enkaz altında kalmayı bekleyenlere aldırmadan çalışmalara odaklandığını vurgulayarak, 200 binin üzerinde mimar, mühendis ve işçinin bu süreçte ter döktüğünü ifade etti. Hatay'da teslim edilecek konut ve iş yeri sayısının 153 bin 755'e ulaştığını belirterek, depremzedelere 455 bininci yuvanın anahtarını takdim ettiklerini kaydetti. Ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmaların toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini öne sürdü.

Toplumsal Birlik ve Gelecek Vizyonu

Konuşmasında, toplumsal dayanışmanın önemine değinen Erdoğan, fitne ve bölücülük tuzaklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Etnik, mezhepsel ve inançsal ayrımlara karşı birleşik bir Türkiye hedefini vurgulayan Erdoğan, "Türk, Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Nusayri hepimiz biriz, beraberiz, bu toprakların bin yıllık sakinleriyiz." diyerek, gelecekte terörsüz bir bölge hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, Hatay'da yaşanan depremin ardından devletin hızlı ve etkin müdahalesinin yanı sıra toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanının bu duruşu, depremzedelere ve kamuoyuna moral vermeyi amaçlarken, aynı zamanda geleceğe dair umut ve güven aşılamayı da hedefliyor.