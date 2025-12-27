Dolar
42,9259 %0.13
Euro
50,6303 %-0.18
Gram Altın
6.250,52 % 1,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Vepara'ya 'Suç Gelirlerini Aklama' Soruşturması: 6 İlde 31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Vepara'ya 'Suç Gelirlerini Aklama' Soruşturması: 6 İlde 31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Vepara'ya 'Suç Gelirlerini Aklama' Soruşturması: 6 İlde 31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu Vepara ile ilgili olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve altı farklı ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, söz konusu operasyonları Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlere dikkat çekildi. Açıklamada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu vurgulandı.

Suç Gelirlerinin Aklanma Yöntemleri

Başsavcılığın açıklamasında, suç gelirlerinin yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Söz konusu soruşturma kapsamında, yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi çeşitli görevlerde bulunan şüphelilerin "para nakline aracılık etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmek ve delilleri muhafaza etmek amacıyla şüpheli adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

Diğer Elektronik Ödeme Şirketleri Üzerinde Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik ödeme şirketleri olan Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO'ya yönelik de kara para aklama soruşturmaları yürütmektedir. Bu durum, mali suçlarla mücadelede devletin kararlılığını ve kapsamlı bir denetim anlayışını yansıtmaktadır. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, daha fazla bilgi ve detayların kamuoyuyla paylaşılması beklenmektedir.

#Haberler
#Teknoloji
Mustafa Aztopal Kimdir?
Mustafa Aztopal Kimdir?
#Spor / 27 Aralık 2025
TOKİ Kura Çekilişi Tarihleri Belli Oldu
TOKİ Kura Çekilişi Tarihleri Belli Oldu
#Ekonomi / 27 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi
Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi
Teknoloji
Canva, Türkiye'deki İlk Marka Kampanyasını Başlattı
Canva, Türkiye'deki İlk Marka Kampanyasını Başlattı
Erdoğan'dan 'deprem turisti' tepkisi: Hiçbiri yok, biz buradayız
Erdoğan'dan 'deprem turisti' tepkisi: Hiçbiri yok, biz buradayız
2026 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?
2026 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?
Özgür Özel'den İmralı Açıklaması: Gitmeyerek Doğru Karar Vermişiz
Özgür Özel'den İmralı Açıklaması: Gitmeyerek Doğru Karar Vermişiz
Ela Rumeysa Cebeci’nin Amcası Hamza Cebeci Kimdir ve Ne Yapmaktadır?
Ela Rumeysa Cebeci’nin Amcası Hamza Cebeci Kimdir ve Ne Yapmaktadır?
Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?
Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?
65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft