Vepara'ya 'Suç Gelirlerini Aklama' Soruşturması: 6 İlde 31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu Vepara ile ilgili olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve altı farklı ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, söz konusu operasyonları Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlere dikkat çekildi. Açıklamada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu vurgulandı.

Suç Gelirlerinin Aklanma Yöntemleri

Başsavcılığın açıklamasında, suç gelirlerinin yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Söz konusu soruşturma kapsamında, yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi çeşitli görevlerde bulunan şüphelilerin "para nakline aracılık etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmek ve delilleri muhafaza etmek amacıyla şüpheli adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

Diğer Elektronik Ödeme Şirketleri Üzerinde Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik ödeme şirketleri olan Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO'ya yönelik de kara para aklama soruşturmaları yürütmektedir. Bu durum, mali suçlarla mücadelede devletin kararlılığını ve kapsamlı bir denetim anlayışını yansıtmaktadır. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, daha fazla bilgi ve detayların kamuoyuyla paylaşılması beklenmektedir.