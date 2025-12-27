TOKİ Kura Çekilişi Tarihleri Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinin kura çekim tarihi ve detayları netleşti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, milyonlarca vatandaş TOKİ kura sonuçlarını merakla bekliyor. Bu kapsamda, kura çekilişinin ne zaman başlayacağı ve hangi illerde gerçekleştirileceği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kura Çekilişi Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ, 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimini 29 Aralık 2023 tarihinde başlatacak. Bu süreç, 27 Şubat 2024 tarihine kadar iki ay boyunca devam edecek. Başvuru sürecini 19 Aralık'a kadar tamamlayan vatandaşlar, kura çekimi sırasında hak sahibi olup olmadıklarını öğrenme imkanına sahip olacaklar.

Hak Sahiplerinin Dağılımı

Kura çekilişinde belirlenen hak sahiplerinin dağılımı da dikkat çekici bir şekilde planlandı. Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası genç bireyler oluşturacak. Geri kalan yüzde 40’lık kısım ise diğer alıcılara tahsis edilecek.

İlk Kura Çekimi Hangi İlde Yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin ilk kura çekiminin 29 Aralık 2023 tarihinde Adıyaman'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. Başvuru sayısı 8 milyon 840 bin 314'e ulaştı, geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bin 766 olarak kaydedildi. En çok başvuru yapılan iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer alıyor," şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, projenin ilk teslimatlarının 2026 yılında yapılacağı bilgisi verildi.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekim süreci esnasında vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını anında öğrenebilecekler. TOKİ, hak sahibi olmaya hak kazanmış asil ve yedek listeleri ise 2 Mart 2026 tarihinde ilan edecek. Bu tarih, vatandaşların konut sahibi olma yolunda atacakları ilk adım için büyük önem taşıyor.