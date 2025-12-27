Dolar
Trump: "Somaliland'ın Ne Olduğunu Bilen Var mı?"

Trump: "Somaliland'ın Ne Olduğunu Bilen Var mı?"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı hakkında yaptığı açıklamada, bu durumu sorguladı. Trump, Somaliland'ın tanınması ile ilgili olarak, "Somaliland'ın ne olduğunu bilen var mı?" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump'ın İsrail ile gerçekleştireceği görüşmelerde öncelikli konuların neler olacağına dair ipuçları da verdi.

Trump'ın Açıklamaları

Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda, İsrail yönetiminin Somaliland'ı "ülke" olarak tanıma kararını eleştirdi. Somaliland'ın tanınıp tanınmayacağı sorusuna Trump'ın yanıtı, "Hayır, bunu inceleyeceğiz. Ben birçok şeyi inceliyorum ve her zaman harika kararlar alıyorum, bunlar doğru çıkıyor. Somaliland'ın gerçekten ne olduğunu bilen var mı?" şeklinde oldu.

İsrail ve Somaliland İlişkileri

İsrail, geçtiğimiz Cuma günü Somaliland'ın Somali'den ayrılmasını resmen tanıyan ilk ülke oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland'ın sözde lideri Abdurrahman Muhammed Abdullah'a, "Başkan Trump'a İbrahim Anlaşmalarına katılma isteğinizi ve arzunuzu ileteceğim" dedi. Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak dünya genelinde bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştır. Kendine ait para birimi, pasaportu ve ordusu bulunan Somaliland, Aden Körfezi'nde stratejik bir konumda yer almaktadır.

Bölgesel Güvenlik Çıkarları

İsrail medyası, Tel Aviv'in Somaliland'ı tanımasının arkasında bölgesel güvenlik çıkarlarının olabileceğine dikkat çekti. İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, geçtiğimiz ay yayımladığı raporda, "İsrail'in Kızıldeniz bölgesinde birçok stratejik nedenden dolayı müttefiklere ihtiyacı var. Bu ihtiyaç, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail ile çatışan İran destekli Yemenli Husilere karşı gelecekteki bir harekat ihtimalini de kapsamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın, 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmede, Gazze'deki ateşkes ve Birleşmiş Milletler onaylı çerçevede devam eden yeniden yapılanma çalışmaları gibi konuların öncelikli olacağı ifade ediliyor. Bu durum, bölgede yaşanan gelişmelerin ve uluslararası ilişkilerin dinamiklerini de etkileyecek gibi görünmektedir.

