Dolar
42,9259 %0.13
Euro
50,6303 %-0.18
Gram Altın
6.250,52 % 1,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Mustafa Aztopal Kimdir?

Mustafa Aztopal Kimdir?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Mustafa Aztopal Kimdir?
Okunma Süresi: 2 dk

Samsunspor'un geçmişinde önemli bir yere sahip olan Mustafa Aztopal, 2018-2021 yılları arasında kulübün genel menajerlik görevini yürütmüştür. Futbol camiasındaki kariyeri ve deneyimleri ile dikkat çeken Aztopal, futbol tarihine adını yazdırmış bir isimdir.

Erken Yaşam ve Eğitim

Mustafa Aztopal, 3 Şubat 1978 tarihinde Almanya'nın Schwerte kentinde, Samsun'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile devam etmiş ve bu alandan mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından finans sektöründe çalışmayı tercih eden Aztopal, futbol hakemliği yaparak spor dünyasına adım atmıştır. 2011 yılında Liverpool Üniversitesi'nde futbol endüstrisi üzerine yüksek lisans yaparak akademik bilgilerini derinleştirmiştir.

Kariyerine Başlangıç ve Gelişim

Aztopal, futbol kariyerine Kasımpaşa'da icra kurulu üyeliği ile başlamış ve burada üç yıl boyunca görev almıştır. Ardından, Kebele kulübünde idari ve pazarlama direktörü olarak iki yıl süresince çalışmıştır. Bu süreçte, sportif direktörlük kurslarını tamamlayarak 1 Temmuz 2017 tarihinde Fortuna Sittard'da sportif direktörlük görevine getirilmiştir. Bu görev, Aztopal’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Samsunspor'daki Dönemi

26 Aralık 2018 tarihinde Samsunspor'un genel menajeri olarak göreve başlayan Aztopal, kulüpteki görevini 30 Ekim 2021 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu süre zarfında, kulübün yönetiminde önemli kararlar alarak Samsunspor'un gelişimine katkıda bulunmuştur. Aztopal, Samsunspor'daki görevini sonlandırdıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde sportif işlerden sorumlu genel sekreter olarak çalışmaya başlamıştır.

Son Dönemleri ve Aktif Durumu

Mustafa Aztopal, Ocak 2025 itibarıyla Kasımpaşa'ya dönerek orada sportif direktör olarak görev almayı planlamaktadır. Ancak şu anda herhangi bir kulüpte aktif olarak görev almamaktadır. Spor camiasındaki tecrübeleri ve bilgisi ile dikkat çeken Aztopal, gelecekteki projelerinde neler yapacağı merakla beklenmektedir.

TOKİ Kura Çekilişi Tarihleri Belli Oldu
TOKİ Kura Çekilişi Tarihleri Belli Oldu
#Ekonomi / 27 Aralık 2025
Erdoğan'dan 'deprem turisti' tepkisi: Hiçbiri yok, biz buradayız
Erdoğan'dan 'deprem turisti' tepkisi: Hiçbiri yok, biz buradayız
#Gündem / 27 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?
Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?
Spor
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Tarihi Belli Oldu
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Tarihi Belli Oldu
2026 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?
2026 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?
Özgür Özel'den İmralı Açıklaması: Gitmeyerek Doğru Karar Vermişiz
Özgür Özel'den İmralı Açıklaması: Gitmeyerek Doğru Karar Vermişiz
Ela Rumeysa Cebeci’nin Amcası Hamza Cebeci Kimdir ve Ne Yapmaktadır?
Ela Rumeysa Cebeci’nin Amcası Hamza Cebeci Kimdir ve Ne Yapmaktadır?
Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi
Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi
65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
Cinsiyeti 'Kız' Olarak Kaydedilen Merf Asaf'ın Ailesi Şikayetçi Oldu
Cinsiyeti 'Kız' Olarak Kaydedilen Merf Asaf'ın Ailesi Şikayetçi Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft