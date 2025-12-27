Mustafa Aztopal Kimdir?

Samsunspor'un geçmişinde önemli bir yere sahip olan Mustafa Aztopal, 2018-2021 yılları arasında kulübün genel menajerlik görevini yürütmüştür. Futbol camiasındaki kariyeri ve deneyimleri ile dikkat çeken Aztopal, futbol tarihine adını yazdırmış bir isimdir.

Erken Yaşam ve Eğitim

Mustafa Aztopal, 3 Şubat 1978 tarihinde Almanya'nın Schwerte kentinde, Samsun'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile devam etmiş ve bu alandan mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından finans sektöründe çalışmayı tercih eden Aztopal, futbol hakemliği yaparak spor dünyasına adım atmıştır. 2011 yılında Liverpool Üniversitesi'nde futbol endüstrisi üzerine yüksek lisans yaparak akademik bilgilerini derinleştirmiştir.

Kariyerine Başlangıç ve Gelişim

Aztopal, futbol kariyerine Kasımpaşa'da icra kurulu üyeliği ile başlamış ve burada üç yıl boyunca görev almıştır. Ardından, Kebele kulübünde idari ve pazarlama direktörü olarak iki yıl süresince çalışmıştır. Bu süreçte, sportif direktörlük kurslarını tamamlayarak 1 Temmuz 2017 tarihinde Fortuna Sittard'da sportif direktörlük görevine getirilmiştir. Bu görev, Aztopal’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Samsunspor'daki Dönemi

26 Aralık 2018 tarihinde Samsunspor'un genel menajeri olarak göreve başlayan Aztopal, kulüpteki görevini 30 Ekim 2021 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu süre zarfında, kulübün yönetiminde önemli kararlar alarak Samsunspor'un gelişimine katkıda bulunmuştur. Aztopal, Samsunspor'daki görevini sonlandırdıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde sportif işlerden sorumlu genel sekreter olarak çalışmaya başlamıştır.

Son Dönemleri ve Aktif Durumu

Mustafa Aztopal, Ocak 2025 itibarıyla Kasımpaşa'ya dönerek orada sportif direktör olarak görev almayı planlamaktadır. Ancak şu anda herhangi bir kulüpte aktif olarak görev almamaktadır. Spor camiasındaki tecrübeleri ve bilgisi ile dikkat çeken Aztopal, gelecekteki projelerinde neler yapacağı merakla beklenmektedir.