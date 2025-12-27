TOKİ Ödeme Planı: 1+1 ve 2+1 TOKİ Evlerinin Peşinat ve Ödeme Tarihleri

Düşük ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen projelere yönelik ödeme planı detayları merak ediliyor. 1+1 ve 2+1 konutlar için belirlenen peşinat tutarları ve taksit ödemelerinin başlangıç tarihleri, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. TOKİ'nin yapacağı resmi açıklamalar, bu süreçte büyük bir bekleyiş içinde olanlar için kritik bir öneme sahip.

1+1 ve 2+1 Konutlar için Peşinat ve Taksit Bilgileri

TOKİ, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatını 1 milyon 800 bin TL olarak belirlemiştir. Bu konutlar için %10 peşinat oranı uygulanmakta, bu da 180.000 TL'ye denk gelmektedir. 240 ay vade imkanı sunulurken, aylık taksit tutarı 6.750 TL olarak belirlenmiştir.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 200 bin TL'ye satılacak. Bu konutlar için de %10 peşinat uygulanacak ve peşinat tutarı 220.000 TL olacaktır. Aylık taksitler ise 8.250 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olup, bu konutlar için %10 peşinat 265.000 TL olarak belirlenmiştir. Aylık taksit tutarı ise 9.938 TL’dir.

İstanbul İçin Ödeme Planı Detayları

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu konutlar için %10 peşinat, yani 195.000 TL ödenmesi gerekmektedir. Aylık taksit tutarı ise 7.313 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 450 bin TL olarak belirlenmiş olup, peşinat tutarı 245.000 TL’dir. Aylık taksitler 9.188 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 950 bin TL fiyatla satışa sunulmakta ve bu konutlar için %10 peşinat 295.000 TL olarak belirlenmiştir. Aylık taksit ise 11.063 TL’dir.

500 Bin Konut Projesi ve Ödeme Koşulları

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen TOKİ projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu projeyle birlikte konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenmektedir. Konut satışları %10 peşinat ve 240 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilmektedir.

Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ, 500 bin sosyal konut için taksit ödemelerinin, sözleşme tarihinden sonra başlamasını öngörmektedir. Hak sahiplerinin konutlarına ait borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenerek Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış, sözleşme imzalama tarihine bağlı olarak idarece belirlenecektir. Şehit aileleri ve malul kategorisindeki konutlar ise sabit taksit ödemeleri ile sunulacak ve taksit ödemeleri konut teslimatını takip eden ay itibariyle başlayacaktır.

TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında planlanmaktadır. TOKİ kura sonuçları, her il ve proje için aşamalı olarak açıklanacak ve tüm kuraların tamamlanmasının ardından duyurulacaktır.