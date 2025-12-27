Özgür Özel'den İmralı Açıklaması: Gitmeyerek Doğru Karar Vermişiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı Adası'na gitmeme kararının doğruluğunu vurgulayarak, bu kararın hem parti içindeki hem de halk arasındaki algısını değerlendirdi. Özel, kamuoyu araştırmalarının, bu kararın seçmen tarafından doğru bulunduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Parti Raporlarına Eleştiri

Özgür Özel, Nefes gazetesinin Ankara temsilcileriyle gerçekleştirdiği röportajda, CHP ve diğer partilerin komisyon raporlarını değerlendirerek bazı partilerin raporlarına "pembe gözlük" ile bakıldığını ifade etti. CHP'nin raporlarının ise daha eleştirel bir gözle incelendiğini belirten Özel, bu durumun taraflı bir bakış açısının sonucu olduğunu dile getirdi. "Kürt sorunu yoktur" diyen partilerin raporlarının olumlu karşılandığını, "Kürt sorunu vardır ve demokratikleşme ile çözülmelidir" diyen CHP raporunun ise eleştirildiğini kaydetti.

Demokratikleşme ve Sorun Çözümü Üzerine Görüşler

Özel, Kürt sorununu sadece çözüm odaklı bir yaklaşım ile ele almanın yeterli olmadığını, demokratikleşme adımlarının da süregelmesi gerektiğini savundu. "Önce sorun çözülecek, ardından demokratikleşme gelecek" anlayışının hatalı olduğunu belirten Özel, bu durumun hem muhalefet partileri hem de seçmenler için güven verici bir yaklaşım olmadığını söyledi. Demokratikleşme adımlarının, Kürt sorununa yönelik çözümlerle paralel yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Seçmen Geri Bildirimleri ve CHP'nin Tutumu

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararının seçmen tarafından olumlu karşılandığını belirten Özel, bu kararın kamuoyu araştırmalarıyla da teyit edildiğini ifade etti. İlk başta olumsuz bakan bazı kesimlerin daha sonra CHP'nin kararını doğru bulduğunu dile getirdiğini aktardı. Ayrıca, diğer siyasi partilerin adaya gitme kararını eleştirmesinin, CHP'nin tutumunun önemini ortaya çıkardığını söyledi. "Biz gelirsek ne fotoğraftan ne videodan çekiniriz" diyerek, CHP’nin tutumunun samimi bir duruş sergilediğini vurguladı.

Komisyona Giriş ve Aday Belirleme Süreci

Özel, CHP'nin komisyondaki varlığının önemine dikkat çekerek, İmralı Adası'na gitmeme kararının bu süreçte doğru bir karar olduğunu ifade etti. "Bize, 'Adaya gelmezseniz buradan ayrılırsınız' muamelesi yapmaya çalıştılar" diyen Özel, bu tavrın partinin mevcut durumunu daha da zorlaştırabileceğini kaydetti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olarak Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini belirten Özel, Erdoğan'ın adayının kim olacağını duymak istediğini ifade etti.

Yargı Süreci ve Adaylık Durumu

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda yaşanan belirsizlikler hakkında da konuşan Özel, cezaevi durumunun adaylık için bir engel teşkil etmediğini ifade etti. Yargı sürecinin dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirten Özel, İmamoğlu'nun 2026 seçimlerinde aday olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca, "15.5 milyon kişinin aday gösterdiği birine mani olmak başka bir maliyet yaratır" diyerek, bu durumun siyasi sonuçlarına dikkat çekti.

Özgür Özel, CHP'nin en doğru adayı belirleyeceğini ve bu adayın seçimleri kazanarak Türkiye’de yeni bir iktidar oluşturma hedefini sürdüreceğini belirtti. Bu bağlamda, CHP’nin kararlılığının ve samimiyetinin seçmen nezdinde önemli bir karşılık bulduğunu ifade etti.