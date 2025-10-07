NASA'nın Perseverance Aracından Gelen Görüntü Tartışmalara Neden Oldu

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance tarafından elde edilen bir görüntü, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve bilim camiasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Görüntüde, Mars'ın atmosferinde süzülen parlak ve silindirik bir cisim dikkat çekiyor. Bu durum, bazı uzmanlar tarafından "yıldızlararası misafir" olarak tanımlanırken, Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Avi Loeb, cismin bir "uzaylı sondası" olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Görüntü ve Uzman Görüşleri

Perseverance'ın çektiği görüntü, gökyüzü meraklıları ve bilim insanları arasında hızla yayılarak tartışmalara yol açtı. Bazı uzmanlar, bu cismin yeni keşfedilen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı olduğunu savunuyor. Diğer taraftan, birçok bilim insanı, alışılmadık görünümün görüntüleme sırasında kullanılan tekniklerden kaynaklanan bir yanılsama olduğunu belirtiyor. Bu durum, özellikle astrofizik alanındaki tartışmaları derinleştiriyor.

3I/ATLAS ve Mars'taki Geçişi

3 Ekim 2023 tarihinde Mars'ın yakınından geçen 3I/ATLAS'ın çapının yaklaşık 46 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Cismin, saatte 60 kilometre hızla hareket ettiği ifade ediliyor. Yıldızlararası kökeni ile dikkat çeken bu cisim, NASA tarafından ilk kez 1 Temmuz 2025'te tespit edildi. Daha önce 2017'de gözlemlenen Oumuamua ve 2019'daki 2I/Borisov'un ardından, 3I/ATLAS, güneş sistemimizdeki üçüncü yıldızlararası misafir olarak kayıtlara geçti.

Ham Görüntüler Üzerinde Çalışmalar

Sosyal medyada tartışmaların artmasıyla birlikte, bazı gökyüzü meraklıları NASA'nın yayımladığı ham görüntüleri incelemeye başladı. Amatör araştırmacılar Stefan Burns ve Simeon Schmauß, yaptıkları analizlerde elde ettikleri bulguları paylaştı. Burns, 2 Ekim'de Perseverance tarafından çekilen dokuz dakikalık görüntü serisini birleştirerek bir "time-lapse" videosu oluşturdu. Schmauß ise kuyruklu yıldızın beklenen konumuna yakın bir bölgede soluk bir ışık lekesi tespit etti. Bu analiz, Perseverance'ın 1 Ekim tarihinde 3I/ATLAS'ın Mars yakınından geçerken ilk görüntülerden birini yakalamış olabileceğini öne sürüyor.

Uzaylı Araç mı Kuyruklu Yıldız mı?

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, tipik kuyruklu yıldızların eliptik yörüngelerinden farklı olarak, hiperbolik bir yörünge izliyor ve Güneş sisteminde tek yönlü bir yolculuk yapıyor. Bu durum, cismin hızla geçip yıldızlararası uzaya geri döneceği anlamına geliyor. Harvard astrofizikçisi Avi Loeb, 3I/ATLAS'ın Güneş sistemimizi keşfetmek amacıyla gönderilmiş bir "uzaylı sondası" olabileceğini öne sürerek tartışmalara zemin hazırlıyor. Loeb'ün "Extraterrestrial" adlı kitabında detaylandırdığı hipotez, kuyruklu yıldızın olağandışı yörüngesi ve hızına dayanmaktadır. Ancak, çoğu bilim insanı bu durumu doğal kuyruklu yıldız süreçleri ile açıklamaktadır.

Loeb, 3I/ATLAS'ın olağandışı hızını ve yörüngesini daha fazla araştırma gerektiren bir kanıt olarak nitelendiriyor ve doğal olmayan bir köken olasılığını göz ardı etmenin önemli keşiflerin kaçırılmasına yol açabileceğini savunuyor. Öte yandan, genel bilim çevreleri, 3I/ATLAS'ı muhtemel bir kuyruklu yıldız olarak değerlendirmeye devam ediyor.