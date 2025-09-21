NASA Tarihi Keşfi Duyurdu: "Sayıları Artık 6 Bine Ulaştı"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, keşfedilen ötegezegen sayısı 6 bini aştı. Bu, 30 yıl önce başlayan keşif sürecinin önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Üstelik, yalnızca üç yıl önce bu sayı 5 bin olarak kaydedilmişti. Bilim insanları, teorik olarak keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca gezegenin bulunduğuna dikkat çekiyor.

Ötegezegen Keşif Sürecinin Tarihçesi

NASA, bu tarihi keşfi, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen ilk ötegezegenin doğrulanmasının yıl dönümüne yakın bir tarihte duyurdu. 51 Pegasi b adı verilen bu gezegen, 6 Ekim 1995'te astronomlar Michel Mayor ve Didier Queloz tarafından keşfedildi. Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 0,64 katı olan bu gaz devi, yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıkta konumlanıyor. İlk ötegezegen keşfi ise 1992 yılında gerçekleşti; ancak bu cisim, dönen bir nötron yıldızının etrafındaydı. 51 Pegasi b, “normal” bir ötegezegen olarak kabul edilen ilk gezegen olma özelliğini taşıyor.

Onay Bekleyen Adaylar ve Gelecek Vizyonu

Nasa'nın açıklamaları doğrultusunda, şu anda dünya genelindeki bilim insanları tarafından onaylanmayı bekleyen 8 binden fazla aday gezegen bulunuyor. NASA, her bir gezegenin listesine aşamalı olarak eklendiğini ve bu nedenle resmi olarak "6 bininci" girişin tam olarak belirlenemediğini vurguladı. Güncel verilere göre, NASA'nın listesinde teknik olarak 6.007 ötegezegen yer alıyor. Yeni keşiflerden biri olan KMT-2023-BLG-1896L b ise yaklaşık 16,35 Dünya kütlesine sahip, Neptün benzeri bir gezegen olarak öne çıkıyor.

Teleskopların Rolü ve Gelecekteki Araştırmalar

Ötegezegenlerin büyük bir kısmı, NASA'ya ait teleskoplar aracılığıyla keşfedildi. Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) bugüne kadar 693 keşif gerçekleştirmiştir. Ayrıca, artık emekliye ayrılmış olan Kepler Uzay Teleskobu ise 2 bin 600'den fazla keşfiyle dikkat çekiyor. NASA'nın ötegezegenleri arasında 700 karasal gezegen bulunurken, türü henüz belirlenememiş 7 dünya da keşifler arasında yer alıyor. Bu bulgular, evrende yaşamı destekleyebilecek gezegenleri arama çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.