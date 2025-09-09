iPhone 17 Serisinin Batarya Kapasiteleri Sızdırıldı: Bir İlk Yaşanıyor

Apple'ın iPhone 17 serisinin tanıtımına günler kala, yeni nesil cihazların batarya kapasiteleri hakkında önemli bilgiler sızdırıldı. Çin merkezli bir düzenleyici veri tabanında yer alan verilere göre, iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri netlik kazandı ve bu durum, Apple'ın bu yıl pil kapasitesi açısından bir ilke imza atacağına işaret ediyor.

Batarya Kapasiteleri Aydınlatıldı

Sızdırılan bilgilere göre, yeni iPhone modellerinin batarya değerleri şu şekilde belirlenmiştir: iPhone 17, 3,692 mAh; iPhone 17 Air, 3,036 mAh; iPhone 17 Pro, 3,988 mAh; ve iPhone 17 Pro Max, 4,823 mAh kapasiteye sahip olacak. Bu veriler, cihazların fiziksel SIM kart yuvasına sahip olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. SIM kart yuvası olan modellerin batarya kapasiteleri, eSIM ile çalışan cihazlardan biraz daha düşük görünmektedir.

Fiziksel SIM Kart Yuvası ve eSIM Geçişi

Veri tabanında yer alan bilgilere göre, iPhone 17 Air, ultra ince tasarımı nedeniyle fiziksel SIM kart yuvasının olmadığı birçok ülkede satışa sunulacak. Apple'ın, ABD dışındaki çeşitli pazarlarda SIM kart tepsisini kaldırma planı, sınırlı eSIM erişilebilirliği nedeniyle bazı ülkelerde devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, kullanıcıların bağlantı seçeneklerini etkileyebilir.

iPhone 17 Pro Max ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sızdırılan kapasitelere dayanarak, iPhone 17 Pro Max'ın 5,088 mAh batarya kapasitesi ile, 5,000 mAh'ı aşan ilk iPhone modeli olacağı kesinleşiyor. Bu durum, iPhone 16 Pro Max'e göre neredeyse %8 daha büyük bir kapasiteye sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, iPhone 17 Air'in de benzer şekilde 3,000 mAh kapasitesine sahip olacağı ve Apple'ın enerji verimli C1 modeminden faydalanacağı belirtiliyor.

Resmi Bilgiler Bekleniyor

Apple'ın, Avrupa Birliği'nde ürün sayfalarında enerji etiketi göstermesi gerektiği için, bu hafta içinde resmi batarya kapasitelerinin açıklanması bekleniyor. Bu durum, kullanıcıların yeni cihazlar hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak ve Apple'ın enerji verimliliği konusundaki stratejisi hakkında ipuçları verecektir.