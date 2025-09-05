Dolar
41,1778 %0,26
Euro
48,3839 %0,45
Gram Altın
4.765,02 % 1,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Gökyüzü Kızıla Bürünecek: "Kanlı Ay" Türkiye Semalarında Görülebilecek

Gökyüzü Kızıla Bürünecek: "Kanlı Ay" Türkiye Semalarında Görülebilecek

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gökyüzü Kızıla Bürünecek: "Kanlı Ay" Türkiye Semalarında Görülebilecek
Okunma Süresi: 2 dk

7 Eylül Gecesi Eşsiz Bir Doğa Olayı

7 Eylül Pazar gecesi, gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek eşsiz bir doğa olayı Türkiye semalarında gözlemlenecek. Yılın en etkileyici gök olaylarından biri olarak kabul edilen 'Kanlı Ay' tutulması, Türkiye genelinden çıplak gözle izlenebilecek. Bu olağanüstü manzara, izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sunarak, dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü gözlemcilerini kendine çekecek.

Tutulmanın Zamanı ve Zirve Anı

Tutulma, Türkiye saatiyle 19:20'de başlayacak ve ilerleyen saatlerde Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle etkileyici bir görünüme kavuşacak. Saatler 21:11'i gösterdiğinde ise tam tutulma evresine ulaşacak olan Ay, yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca tamamen kızıl bir renge bürünecek. Bu süreç, gökyüzü gözlemcileri için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ay Neden Kızıla Bürünüyor?

'Kanlı Ay' olarak adlandırılan bu doğa olayı, Ay'ın Dünya'nın tam gölgesi olan umbraya girmesiyle meydana geliyor. Ancak Ay, tamamen karanlıkta kaybolmak yerine, Dünya atmosferinden süzülen Güneş ışıkları sayesinde kızıl ve turuncu tonlara bürünüyor. Bu renk değişiminin sebebi, Rayleigh Dağılımı olarak bilinen fiziksel bir olaydır. Aynı süreç, gün batımında gökyüzünün kırmızıya dönmesinden de sorumludur. Atmosferdeki toz, nem, bulutlar veya volkanik partiküller, Ay'ın alacağı tonları etkileyebiliyor.

Nereden ve Nasıl İzlenebilir?

Türkiye'nin dört bir yanından gözlemlenebilecek bu nadir gök olayını daha net ve etkileyici bir şekilde izlemek isteyenler için bazı öneriler mevcut. Kırsal bölgeler ve yaylalar, yüksek rakımlı noktalar, karanlık sahil şeritleri ve milli parklar, gözlem için en uygun yerler arasında yer alıyor. Bu alanlar, şehir ışıklarından uzak ve açık alanlar sunarak izlenimi artıracaktır.

Çıplak Gözle İzlenebilir

Tutulmayı izlemek için teleskopa ihtiyaç yok; çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Ancak net fotoğraflar çekmek isteyenler için tripodlu kameralar ya da telefonlar için sabitleyici aparat önerilmektedir. Gökyüzünün açık olmasına dikkat etmek, bulutlanma riskine karşı gözlemi garanti altına alabilir.

Hem Bilimsel Hem Görsel Bir Olay

Kanlı Ay tutulmaları, yalnızca etkileyici bir görsel deneyim sunmakla kalmaz, aynı zamanda gökbilim açısından da son derece anlamlıdır. Dünya, Güneş ve Ay'ın mükemmel hizalanmasıyla oluşan bu nadir olaylar, her zaman gözlemlenemez. Bu nedenle 7 Eylül gecesi, hem amatör gözlemciler hem de astronomi meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Gözlem yapmak için en uygun yerleri seçerek, bu eşsiz doğa olayını deneyimlemeniz önerilir.

#Teknoloji
#Türkiye
Türkiye-İspanya Maçına İngiliz Hakem Michael Oliver Atandı
Türkiye-İspanya Maçına İngiliz Hakem Michael Oliver Atandı
#Spor / 05 Eylül 2025
Trendyol, "Yarının Köyleri" Projesini 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Tanıttı
Trendyol, "Yarının Köyleri" Projesini 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Tanıttı
#Ekonomi / 05 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Sony’den Şaşırtan Hamle! PS5 Slim Avrupa’da Tartışma Yarattı
Sony’den Şaşırtan Hamle! PS5 Slim Avrupa’da Tartışma Yarattı
Teknoloji
Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor
Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemleri: Tüm Kullanıcılara Zorunlu Yaş Doğrulaması Geliyor
Hasan Babacan, CHP Kayyum Heyetinden Çekildi
Hasan Babacan, CHP Kayyum Heyetinden Çekildi
Şanlıurfa Bölge Kan Merkezi Ne Zaman Kurulacak?
Şanlıurfa Bölge Kan Merkezi Ne Zaman Kurulacak?
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık Oldu
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ‘Mutlu Aile’ Pozu! Aziz Bebek 5 Aylık Oldu
Maltepe'deki Meslek Lisesinden Örnek Proje: Hatıra Ormanı
Maltepe'deki Meslek Lisesinden Örnek Proje: Hatıra Ormanı
Seyhan Soylu Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? İşte Hayatı ve Merak Edilenler
Seyhan Soylu Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? İşte Hayatı ve Merak Edilenler
Dünyanın En Büyük Atatürk İmzası Yenileniyor
Dünyanın En Büyük Atatürk İmzası Yenileniyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft