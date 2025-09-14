Dolar
41,3624 %0,44
Euro
48,5512 %0,70
Gram Altın
4.845,64 % 0,36
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji e-Devlet'te Yeni Dönem: Hayatınızı Kolaylaştıracak Özellikler

e-Devlet'te Yeni Dönem: Hayatınızı Kolaylaştıracak Özellikler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
e-Devlet'te Yeni Dönem: Hayatınızı Kolaylaştıracak Özellikler
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye'de dijital dönüşüm süreci hız kazanıyor. e-Devlet Kapısı'nın kapsamı genişletilerek, kamu hizmetlerine erişim daha da kolaylaştırılacak. Yeni Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, e-Tebligat hizmetinin devreye alınmasıyla birlikte, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile kamu ortak bildirim sistemi hayata geçirilecek.

Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP kapsamında, dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Bu plan, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni nesil dijital teknolojilerin etkin kullanımını hedefliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi ve kapasitelerinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Kamu Ortak Bildirim Sistemi

Program doğrultusunda, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetlerin tasarlanması planlanıyor. Bu yenilikler sayesinde, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi daha hızlı ve etkili hale getirilecek. Kamu ortak bildirim sisteminin devreye alınması ile birlikte, tebligatlara e-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek.

5G Teknolojisi ve Yüksek Hızlı İnternet

Yeni dönemde, 5G hizmetlerinin ülke genelinde sunulması da hedefleniyor. Bu teknoloji ile yüksek hızlı internet bağlantısının sağlanması ve fiber altyapının geliştirilmesi amaçlanıyor. 5G'in sağladığı hızlı veri iletimi, e-Devlet hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasına olanak tanıyacak.

Bulut Tabanlı Teknolojilerin Teşviki

Dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojilerin etkin kullanımının teşvik edilmesi, firmalar için önemli bir avantaj sağlayacak. Ayrıca, yapay zeka alanında tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısının artırılması planlanıyor. Bu sayede, yapay zeka araştırmacılarının hesaplama altyapılarına erişimi kolaylaştırılacak ve uluslararası işbirlikleri geliştirilecektir.

Sonuç olarak, e-Devlet'teki bu yenilikler, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Dijital dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin dijital altyapısının güçlenmesi bekleniyor.

#E Devlet
#Kamu
#Teknoloji
İlk Defa Maça Giden Çocukların Heyecanı
İlk Defa Maça Giden Çocukların Heyecanı
#Spor / 14 Eylül 2025
İhalelerde Yeni Dönem
İhalelerde Yeni Dönem
#Ekonomi / 14 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
TÜRKSAT, Yeni 7A Uydusuyla Kapasitesini Artıracak
TÜRKSAT, Yeni 7A Uydusuyla Kapasitesini Artıracak
Teknoloji
Grok'un X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Grok'un X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Türkiye'nin Nükleer Enerji Alanında Yeni Adımı
Türkiye'nin Nükleer Enerji Alanında Yeni Adımı
Doğuş Çay’dan Karacabey’e 40 Milyon Dolarlık Cips Yatırımı
Doğuş Çay’dan Karacabey’e 40 Milyon Dolarlık Cips Yatırımı
Türkiye Sinema Festivali 2025 Başlıyor
Türkiye Sinema Festivali 2025 Başlıyor
Galata Kulesi'nde Türkiye'nin Final Maçı Coşkusu
Galata Kulesi'nde Türkiye'nin Final Maçı Coşkusu
KPSS Sonuç Tarihi Bekleniyor: 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
KPSS Sonuç Tarihi Bekleniyor: 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Meteoroloji Uyardı: Yeni Haftada Yağışlı Hava Hakim Olacak
Meteoroloji Uyardı: Yeni Haftada Yağışlı Hava Hakim Olacak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft