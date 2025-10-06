Dolar
Euro
Gram Altın
Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması Düzenlendi

Çanakkale, Türkiye Uzay Ajansı'nın katkılarıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. NASA'nın dünya genelinde düzenlediği Space APPS Yarışması, bu yılki yerel organizasyonunu Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) aracılığıyla gerçekleştirdi. Yarışmaya katılan 17 takım, uzay ve dünya ile ilgili 18 farklı problem üzerinden çözüm önerileri geliştirdi.

Yarışmanın Detayları

Etkinlik, Çanakkale'deki bir kolejin ev sahipliğinde düzenlenirken, farklı okullardan ve ilçelerden gelen öğrenciler, mentorların rehberliğinde projelerini hayata geçirmeye çalıştı. TÜMMİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve NASA Space APPS Çanakkale Yerel Etkinlik Lideri Ahmet Çakar, geçen yıl düzenlenen etkinlikte 18 takımın katıldığını ve bu yıl 75 gelecek tasarımcısıyla birlikte 17 takımın yer aldığını belirtti. Çakar, bu yılki katılımın azalma gösterdiğini ancak etkinliğin öneminin devam ettiğini vurguladı.

Ödül ve Fidan Projesi

Çakar, bu yıl yarışmada verilecek ödüllerle ilgili olarak, fidan verilmesi planlandığını duyurdu. Bu kararın arkasında, yaşanan orman yangınları felaketine dikkat çekmek ve doğal kaynakların korunmasına yönelik bir mesaj vermek amacıyla alındığı ifade edildi. Ayrıca, 17 takımın katılımının, hem Çanakkale'nin simgesel değerine hem de Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bir atıf olduğu belirtildi.

Konferanslar ve Jüri Değerlendirmesi

Etkinlik boyunca, alanında uzman konuşmacılar tarafından çeşitli konferanslar verildi. Öğrenciler, geliştirdikleri projeleri akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunarak değerlendirme sürecine dahil oldular. Yarışmanın finalinde, en iyi projelerin ödüllendirilmesi bekleniyor. Bu tür etkinlikler, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yeteneklerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.

