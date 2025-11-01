Bir Robotla Yaşamaya Hazır Mısınız? Ev İşleri İnsansı Robota Emanet

Norveç merkezli teknoloji şirketi 1X Technologies, ev işlerinde kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği insansı robot NEO’yu tanıttı. Yapay zekâ ile donatılan bu robot, temizlikten yemek önerilerine kadar birçok görevi üstlenerek geleceğin ev yardımcısı olarak konumlandırılıyor. Ancak, robotun 20 bin dolarlık fiyatı, teknolojinin yaygınlaşmasında karşılaşılan en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.

NEO’nun Teknik Özellikleri ve Yetenekleri

Yaklaşık 1.65 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olan NEO, ev içinde düzen sağlamak, süpürme yapmak, çamaşır yıkamak ve bulaşıkları temizlemek gibi temel temizlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, 20 kilograma kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip olan robot, şarjı azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönebilme yeteneğine de sahip.

Yapay Zekâ ile Öğrenen Bir Yardımcı

NEO, yalnızca fiziksel görevleri yerine getirmekle kalmıyor; aynı zamanda doğal dil işleme ve görsel algı teknolojileriyle donatılmış durumda. Sesli komutları anlayabilen robot, zamanla kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek evdeki malzemelere göre yemek önerileri sunabiliyor. Ayrıca, kaybolan eşyaların yerini tespit etme yeteneği ile de dikkat çekiyor.

Geliştiricilerin Vizyonu: Anlamlı Şeylere Vakit Kalsın

1X CEO'su Bernt Børnich, NEO'nun geliştirilme amacını, "Umarım NEO’ya sahip olduğunuzda, arta kalan zamanınızı sizin için anlamlı şeylere harcayabilirsiniz," sözleriyle ifade etti. Ürün tasarımcısı Dar Sleeper ise robotun programlanabilir yapısına dikkat çekerek, "Görevleri ne zaman yapacağını tamamen otomatize edebiliyorsunuz. Böylece her gün aynı saatte evi temizleyebiliyor," dedi. Verilen bilgilere göre NEO, bir bulaşık makinesini yaklaşık beş dakikada boşaltırken, çamaşır katlama işlemini 15 dakikada tamamlayabiliyor.

Erişilebilirlik ve Fiyatlandırma

Şirket, NEO'nun ön siparişlerinin başladığını duyurdu. Robotun satış fiyatı 20.000 dolar (yaklaşık 840 bin TL) olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) bir abonelik seçeneği de sunuluyor. İlk teslimatların 2026 yılında yapılması hedefleniyor. Uzmanlar, NEO'nun henüz tam otonom bir sistem olmadığını, karmaşık görevlerde insan kontrolüne ihtiyaç duyduğunu belirtse de bu projeyi, ev tipi insansı robotların ticari olarak erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor.