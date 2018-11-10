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Stefan Mandel Ülkesinde 14 Kere Büyük İkramiye Tutturdu!
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Dünya - - Editör:

Stefan Mandel Ülkesinde 14 Kere Büyük İkramiye Tutturdu!

Ülkesinde Matematikçi Stefan Mandel, olarak bilinen adam Sayısal Loto büyük ikramiyesini 14 kez tutturmasından sonra gözler matematikçinin sistemine çevrildi.

Ülkesinde Matematikçi Stefan Mandel, olarak bilinen adam Sayısal Loto büyük ikramiyesini 14 kez tutturmasından sonra gözler matematikçinin sistemine çevrildi.

Kendi geliştirdiği formül ile bunları başaran matematikçi Stefan Mandel, BBC Türkçe'nin haberinde yayınlanan bir televizyon programında konuk edilmesi ile ortaya çıktı. Her loto çekilişi günü sonrası, belirlediği 6 koşulun sağlanması durumunda 6 büyük ikramiyeden 5'inin kazanılmasının mümkün olduğunu savunan Mandel, bu özel formülünü herkesle paylaştı.

Stefan Mandel'in büyük ikramiyenin kazanılması için belirlediği formüller şöyle;

İlk olarak, lotodaki tüm kombinasyonların sayısını hesaplayın. Örneğin, Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto'da 13 milyon 983 bin 816 kombinasyon var. 

İkinci şart, büyük ikramiye tutarının, toplam kombinasyonların 3 katının üzerine çıktığı anı beklemek. Türkiye'de bu yöntemi uygulamak isterseniz, ikramiyenin 42 milyon TL'nin üzerine çıkmasını beklemeniz gerekecek.

Mandel'in formülünün üçüncü maddesi, her kombinasyon için para yatıracak bir yatırımcı bulmak. 

Matematikçi, daha önce bir loto için 2500'ün üzerinde yatırımcıya ulaşarak bu formülü bulmuş. Matematikçi yatırımcılara ulaşıldıktan sonra tüm kombinasyonların oynanmasının şart olduğunu açıkladı. Bunlardan sonra yapılan tüm kombinasyonlu kuponları artık bayiye giderek oynaması kalıyor.

Mandel'in formülünün son aşaması ise, yatırımcılara paralarını geri ödemek. Matematikçi, nasıl bir kâr oranı teklif ettiğini açıklamasa da, 1987 yılında kazandığı 1.3 milyon dolarlık büyük ikramiyede yatırımcılara 1.2 milyon doların üzerinde ödeme yapmış. 

Stefan Mandel, bu modelle 6 büyük ikramiyeden 5'inin mutlak suret ile kazanıldığını belirtiyor.


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