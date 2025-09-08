Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu kuraları, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından takımların eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği eşleşmelerin ortaya çıkmasını sağladı.

2. Eleme Turu Eşleşmeleri

Çekilen kurada, 1. eleme turunu başarıyla geçen 45 takımın yanı sıra, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım yer aldı. Toplamda 78 takımın katıldığı bu turda, her bir eşleşme, takımların ilerleyişi açısından büyük önem taşıyor. Bu aşama, takımların Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şanslarını artırmak için kritik bir fırsat sunuyor.

Futbolseverler, eşleşmelerin sonucunu merakla beklerken, kulüplerin hedefleri de netleşmiş durumda. Takımlar, bu tura katılmanın yanı sıra, ilerleyen aşamalarda daha büyük başarılar elde etmeyi umut ediyor. Eşleşmelerin zorluğu, turnuvanın heyecanını artırıyor ve her maçın sonucunun sürprizlerle dolu olabileceğini gösteriyor.

2. eleme turu maçlarının oynanacağı tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Takımlar, hazırlıklarını bu tarihlere göre yapacak ve taraftarlarını en iyi şekilde temsil etme hedefiyle sahaya çıkacaklar. Ziraat Türkiye Kupası, Türk futbolunda önemli bir yer tutmaya devam ederken, bu turda yaşanacak mücadeleler merakla bekleniyor.