Dolar
41,5514 %0,71
Euro
48,6484 %1,00
Gram Altın
5.025,55 % 0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması İzmir'de Gerçekleşti

Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması İzmir'de Gerçekleşti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması İzmir'de Gerçekleşti
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir, spor tutkunlarını bir araya getiren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında düzenlenen Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması, 131 vücut geliştirme sporcusunun katılımıyla gerçekleştirildi. Fuar, bu yıl 30 bin ziyaretçi çekerek büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yarışma ve Katılımcılar

Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) iş birliğiyle düzenlendi. Yarışmaya katılan sporcular, hem yerli hem de yabancı temsilciler arasında önemli bir rekabet sergiledi. Değerlendirmeler, Türk ve uluslararası hakemler tarafından yapıldı. Sporcular, performanslarını sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Fuarın Önemi ve Katılım

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Koray Girgin, fuara olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti. Bu yıl fuara katılan yaklaşık 30 bin ziyaretçi, etkinliğin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Girgin, "Milli takım seçmelerinin dışında, fitness alanındaki paydaşları burada bir araya getirdik. Ekipmanlar, sporcu destek gıdaları ve eğitimcilerle büyük bir organizasyon oluşturduk." dedi. Ayrıca, ilerleyen yıllarda farklı şehirlerde bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Milli Takım Seçmeleri ve Gelecek Hedefler

Fuarın ilk gününde gerçekleştirilen milli takım seçmelerine 800 sporcunun katılması, etkinliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. İlk üçe giren sporcular, Kasım ayında İspanya'da düzenlenecek Dünya Fitness Şampiyonası'na ve Aralık ayında Suudi Arabistan'daki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Uluslararası Katılım ve Ödüller

Yarışmanın kapanış gününde, 15 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması, özellikle Türk sporcuların yoğun katılımıyla dikkat çekti. Girgin, "Her ülkede dünya ve Avrupa şampiyonası öncesi düzenlenen büyük yarışmalardan bir tanesi. Burada ilk üçe giren sporculara profesyonel sporcu olma hakkı tanınarak, dünya federasyonunun özel yarışmalarına katılma imkanı sağlanıyor." şeklinde bilgi verdi. Yarışmaya katılan 131 sporcu arasında yaklaşık 70-80 Türk sporcu yer aldı.

#Etkinlik
#Güncel
#İzmir
#Spor
123 Bin Araç Tehlikede: Stellantis’in Geri Çağırma Kararı
123 Bin Araç Tehlikede: Stellantis’in Geri Çağırma Kararı
#Ekonomi / 28 Eylül 2025
Simav Depremi Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Panik Yarattı
Simav Depremi Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Panik Yarattı
#Gündem / 28 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Ergin Ataman'dan Futbola Eleştiri: Avrupa'da Başarı Yok
Ergin Ataman'dan Futbola Eleştiri: Avrupa'da Başarı Yok
Spor
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yeni Forveti Princess Ibini-lsei'yi Kadrosuna Kattı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yeni Forveti Princess Ibini-lsei'yi Kadrosuna Kattı
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvuru Süreci ve Beklentiler
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvuru Süreci ve Beklentiler
Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama
Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Dinleme ve Görüntü Alma Cihazları Ele Geçirildi
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Dinleme ve Görüntü Alma Cihazları Ele Geçirildi
Bankalar Eylül Ayına Özel Promosyon Tutarlarını Güncelledi! Emeklilere Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
Bankalar Eylül Ayına Özel Promosyon Tutarlarını Güncelledi! Emeklilere Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
CHP, TBMM'nin 1 Ekim Açılışını Boykot Edecek
CHP, TBMM'nin 1 Ekim Açılışını Boykot Edecek
Döviz Kurları Yükseliş Gösteriyor
Döviz Kurları Yükseliş Gösteriyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft