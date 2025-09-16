Türkiye Kupası 2. Tur Hakemleri Açıklandı: İşte 17-18 Eylül Maç Programı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur maçları için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri belirledi. Bu kapsamda, farklı şehirlerde birçok takım, üst tura yükselmek için mücadele edecek.

17 Eylül Maç Programı

17 Eylül tarihinde saat 14.00'te başlayacak olan Türkiye Kupası 2. tur maçları, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak. İlk karşılaşma Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Bursaspor arasında gerçekleşecek ve bu maçta hakem olarak Doğu Yılmaz görev alacak. Gün boyunca farklı saatlerde toplam 18 maç oynanacak. Diğer önemli karşılaşmalar ve hakem atamaları şu şekilde sıralanıyor:

14.30'da Muşspor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor, Onur Bingöl'ün yönetiminde mücadele ederken, Dersimspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında Kemal Dizdar düdük çalacak. Ayrıca Malatya Yeşilyurtspor – Adana 01 FK maçı Berkay Ağış, Kahramanmaraşspor – Karaman FK maçı ise Levent Balcı tarafından yönetilecek.

Günün ilerleyen saatlerinde ise birçok maç daha gerçekleştirilecek. Örneğin; Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçında Mehmet Terece, Galata SK – Beykoz Anadoluspor karşılaşmasında Ramazan Haymana, GMG Kastamonuspor – Fatsa Belediyespor maçında ise Erdem Temel hakem olarak görev alacak. Maçların yoğunluğu, takımların üst tura yükselme hedefiyle birleşince, futbolseverler için unutulmaz anlar yaşanacak.

18 Eylül Maç Programı

Kupanın ikinci günü olan 18 Eylül'de ise üç karşılaşma daha oynanacak. Bu maçlardan ilki Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor arasında gerçekleşecek ve Ayberk Demirbaş hakemlik yapacak. Ardından Giresunspor, 52 Orduspor ile karşılaşacak ve bu maçta Tolga Akbaba görev alacak. Günün son maçı ise Eskişehirspor ile Muğlaspor arasında olacak ve hakem olarak Yusuf Ziya Gündüz atanmış durumda.

Türkiye Kupası'nın 2. turunda kazanan ekipler, bir sonraki aşamada daha üst liglerden takımlarla eşleşme fırsatı elde edecek. Bu durum, takımların sahada daha fazla mücadele etmesine ve futbolseverlere zorlu karşılaşmalar izletmesine olanak tanıyacak. Takımların bu turda göstereceği performans, ilerleyen turlar için büyük önem taşıyor.