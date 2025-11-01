Süper Lig'de Kritik Derbi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbi mücadelesinin hakemi Ali Yılmaz olacak. Yılmaz’ın yardımcılığını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlenecek. İki ezeli rakibin karşılaşması, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Beşiktaş'ta Son Durum

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplamda 17 puan topladı ve şu anda 4. sırada yer almakta. Siyah-beyazlı ekip, ligde son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak olumsuz bir hava yakalamıştı. Bu derbi, Beşiktaş için hem puan durumunu hem de takımın moralini düzeltmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbi sırasında sarı kart görmeleri halinde, 12. haftada oynanacak olan Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de Son Durum

Fenerbahçe, ligdeki 10 karşılaşmasında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 22 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarından sonra üst üste iki galibiyet elde ederek ivme kazandı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki lig maçında galip gelen Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından da zaferle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de de İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında olan oyuncular arasında yer almakta. Bu isimler, derbide kart görmeleri halinde, iç sahada Kayserispor ile oynanacak olan maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.

Muhtemel İlk 11’ler

Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri de merakla bekleniyor. Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu şöyle: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ise; Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Kerem, Asensio, Nene, En Nesyri şeklinde. İki ekip de bu derbide galibiyet elde ederek ligdeki konumlarını güçlendirmek için mücadele edecek.