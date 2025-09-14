Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Bölge Şampiyonası, Şırnak'ta gerçekleştirilen takım ve ferdi final müsabakalarıyla tamamlandı. Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 13 ilden toplamda 50'den fazla kulüp, masa tenisi severlere unutulmaz anlar yaşattı. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Şampiyonada Mücadele Eden Kulüpler ve Dereceler

Müsabakalara katılan kulüpler arasında 26 erkek ve 24 kız takım yer aldı. Takım müsabakalarında erkeklerde birinci olan Kayseri Spor AŞ, ikinci Gaziantep Gençlikspor ve üçüncü 1955 Batman Belediyespor oldu. Kızlarda ise Kocasinan Belediyespor birinci, 1955 Batman Belediyespor ikinci ve Gaziantep Belediyespor üçüncü olarak yer aldı. Bu sonuçlar, bölgedeki masa tenisi sporunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen kulüplerin performansını gözler önüne serdi.

Ferdi Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcular

Ferdi müsabakalarda erkeklerde birincilik elde eden Muhammed Barış Kalkan, ikinci Yusuf Öztekin ve üçüncü Emir Kahraman oldu. Kızlarda ise birinci Medine İrem Türkan, ikinci Zeynep Kalkan ve üçüncü Elif Fatma Demirci olarak belirlendi. Bu sporcular, gösterdikleri üstün performansla Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Sporcuların Açıklamaları ve Hedefleri

Ferdi kızlar kategorisinde birinci olan Medine İrem Türkan, turnuvayı iyi geçirdiğini ve şampiyon olacağına dair inancının ilk günden itibaren yüksek olduğunu ifade etti. Türkan, "Hedefime ulaştım ve şampiyon oldum. Turnuvaya iyi hazırlanmıştım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Türkiye Şampiyonası'na katılacağım; orada da şampiyon olmak istiyorum," dedi. Erkekler kategorisinde birinci olan Muhammed Barış Kalkan ise final müsabakasında zorlu bir rakibi geride bıraktığı için mutlu olduğunu belirtti. İlk iki sette geriye düştüğünü, ancak sonrasında toparlanarak maçı 3-2 kazandığını dile getiren Kalkan, "Şampiyon olmak güzel bir duygu, çok mutluyum. Türkiye Şampiyonası'nda da birinciliği hedefliyorum," şeklinde konuştu.

Şırnak'ta gerçekleştirilen bu şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği önemli bir platform olmasının yanı sıra, bölgedeki masa tenisi camiasının gelişimine katkı sağladı. Dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle etkinlik sona erdi.