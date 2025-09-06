Set Vermedik, Pes Etmedik! Filenin Sultanları İlk Kez Dünya Finalinde

Bangkok’ta tarih yazıldı! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşılaştı. Rakibine karşı müthiş bir geri dönüşe imza atan millilerimiz, sahadan 3-1 galip ayrılarak Türkiye voleybol tarihinde bir ilki başardı.

Maça hızlı başlayan Japonya ilk seti 25-16 alarak öne geçti. Ancak geri adım atmayan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-17 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü sette üstünlüğünü sürdüren millilerimiz, 25-18’lik skorla öne geçti. Nefes kesen dördüncü seti ise 27-25 kazanan Ay-Yıldızlılar, mücadeleyi 3-1 noktaladı.

Bu zaferle birlikte Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez final oynamaya hak kazandı. Filenin Sultanları, şampiyonluk için İtalya-Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.

Sosyal medyada binlerce destek mesajı paylaşılırken, milli takımımızın tarihi başarısı “Türk voleybolunun altın çağı” yorumlarıyla öne çıktı.