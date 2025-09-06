Dolar
Haberin Gündemi Spor Set Vermedik, Pes Etmedik! Filenin Sultanları İlk Kez Dünya Finalinde

Set Vermedik, Pes Etmedik! Filenin Sultanları İlk Kez Dünya Finalinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek adını tarihe yazdırdı. Filenin Sultanları, şampiyona tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Yayınlanma
14
Set Vermedik, Pes Etmedik! Filenin Sultanları İlk Kez Dünya Finalinde
Okunma Süresi: 1 dk

Bangkok’ta tarih yazıldı! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşılaştı. Rakibine karşı müthiş bir geri dönüşe imza atan millilerimiz, sahadan 3-1 galip ayrılarak Türkiye voleybol tarihinde bir ilki başardı.

Maça hızlı başlayan Japonya ilk seti 25-16 alarak öne geçti. Ancak geri adım atmayan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-17 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü sette üstünlüğünü sürdüren millilerimiz, 25-18’lik skorla öne geçti. Nefes kesen dördüncü seti ise 27-25 kazanan Ay-Yıldızlılar, mücadeleyi 3-1 noktaladı.

Bu zaferle birlikte Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez final oynamaya hak kazandı. Filenin Sultanları, şampiyonluk için İtalya-Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.

Sosyal medyada binlerce destek mesajı paylaşılırken, milli takımımızın tarihi başarısı “Türk voleybolunun altın çağı” yorumlarıyla öne çıktı.

#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Dünya Voleybol Şampiyonası
#Filenin Sultanları
#Türkiye Japonya
#Voleybol Finali
