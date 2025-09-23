Dolar
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Getirildi

Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Getirildi
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen seçim süreci sona erdi. Kongre üyelerinin oylarıyla başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, Ali Koç'tan görevi devraldı. Saran, başkanlık görevi süresince kulüp içinde gerçekleştireceği değişikliklerle dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İlk Ziyaret: Samandıra Can Bartu Tesisleri

Sadettin Saran, görevine başladıktan hemen sonra kulübün antrenman sahası olan Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada futbolcularla bir araya gelerek, takıma yönelik beklentilerini ve hedeflerini paylaştı. Saran’ın, futbolcularla olan bu buluşması, kulüpte yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Sosyal Medya Hesabında Değişiklikler

Yeni başkan, sosyal medya üzerinden de değişiklikler yaparak kulüp ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. Instagram biyografisine "Fenerbahçe SK Başkanı" ifadesini ekleyen Saran, bu adımıyla kulüp kimliğini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Bu tür dijital platformlardaki güncellemeler, taraftarlarla daha etkili bir iletişim kurma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sadettin Saran’ın göreve gelmesi, Fenerbahçe camiasında heyecan yarattı. Yeni başkanın, kulübün geleceği için atacağı adımlar ve gerçekleştireceği projeler merakla bekleniyor. Saran’ın liderliğinde Fenerbahçe’nin, spor ve başarı odaklı bir vizyonla ilerlemesi hedefleniyor.

