İtalyan Devine Ait Kaleci, Tekerlekli Sandalyedeki Yaşlı Adamla Çarpıştı: Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

İtalya'nın ünlü futbol kulüplerinden Inter'in kalecisi Josep Martinez, bir trafik kazasında 81 yaşındaki bir adamın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, 28 Ekim 2025 tarihinde, sabah saat 09.30 sularında Appiano Gentile yakınlarında gerçekleşti. Yerel basında yer alan haberlere göre, Martinez'in aracı, tekerlekli sandalyesiyle yolda ilerleyen yaşlı adamla çarpıştı.

Kaza Anı ve Olayın Detayları

Olayın meydana geldiği sırada, yaşlı adamın daha önce kalp veya sağlık sorunları yaşadığı ve bu sebeple kontrolünü kaybederek karşı şeride savrulduğu iddia edildi. Elektrikli sandalyede ilerleyen 81 yaşındaki adamın, Martinez'in aracının geldiği yöne doğru aniden hareket etmesi, kazaya davetiye çıkardı. Çarpışma sonrasında 27 yaşındaki İspanyol kaleci, kaza anında hemen araçtan inerek ilk yardım müdahalesi yapmaya çalıştı.

Acil Yardım ve Olay Yeri Müdahalesi

Kaza sonrası bölgeye hızla ambulans ve karabinieri ekipleri sevk edildi. Ayrıca helikopterli acil sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgedeki güvenlik güçleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Josep Martinez'in Durumu

Kaza sonrasında yara almadan kurtulan Josep Martinez'in durumu hakkında herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı bildirildi. Ancak kazanın ardından yaşanan trajik olay, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Martinez'in, kazanın etkisiyle psikolojik olarak etkilendiği ve bu durumun kariyerine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Bu olay, trafikte dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, sağlık sorunları nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan bireylerin güvenliği konusunda da farkındalık oluşturması bekleniyor. Olayla ilgili olarak yapılacak soruşturma, benzer kazaların önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

