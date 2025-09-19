Dolar
41,3007 %0,23
Euro
48,5036 %0,44
Gram Altın
4.881,00 % 0,88
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"

Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk, katıldığı radyo programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Buruk, kardeşi Okan'ın yönetimindeki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yaşananları ve takımın geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

İstisnai Bir Maç

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Fuat Buruk, Frankfurt maçını "istisnai bir karşılaşma" olarak nitelendirdi. Maçın seyrine dair yaptığı değerlendirmelerde, "Eğer 2. golü bulsaydık durum çok farklı olabilirdi. Ya da ilk yarıyı 1-1 veya 2-1 bitirebilseydik, yine maçı çevirebilirdik. Ancak arka arkaya gelen goller, takımda moral bozukluğuna neden oldu. Böyle bir durum, 1000 maçta bir kez yaşanır" ifadelerini kullandı. Bu mağlubiyetin Galatasaray için kötü bir başlangıç olduğunu ancak bunun üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Gelecek İçin Umutlu

Fuat Buruk, Galatasaray'ın bu durumu atlatacağına dair inancını dile getirerek, "Bu bir ders olmalı. Üzülmek bir şeyi değiştirmez. Okan hoca ve futbolcular daha fazla çalışacaklar. Geçen sezon da benzer bir durum yaşanmıştı; Galatasaray, Beşiktaş'a farklı bir mağlubiyet almıştı ancak ardından harika bir sezon geçirdi" şeklinde konuştu. Buruk, Konyaspor ile oynanacak olan maçın her şeyi değiştireceğini ve bu karşılaşmanın Frankfurt mağlubiyetini unutturacağını belirtti.

Takımın Performansı ve Hazırlık Sorunları

Fuat Buruk, Türk takımlarının genel olarak sezon başlarını iyi geçirememeleri sorununa da değindi. "Bazı oyuncular performans sorunları yaşıyor ya da geç gelen oyuncular nedeniyle takımlar bocalayabiliyor. Bu durum, sezon başlangıcında yaşanan sıkıntılara yol açıyor" dedi. Ayrıca, Frankfurt maçından sonra Okan Buruk ile görüşmediğini, genellikle maçlardan sonra futbol üzerine konuştuklarını ifade etti.

Fuat Buruk'un açıklamaları, Galatasaray camiasında umut verici bir atmosfer yaratırken, takımın gelecek maçında alacağı sonuçların da belirleyici olacağı düşünülüyor.

Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
#Ekonomi / 19 Eylül 2025
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
#Gündem / 19 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
TBF, Basketbol Süper Ligi Yayın Haklarını Digiturk ile 4 Yıl İçin Yeniledi
TBF, Basketbol Süper Ligi Yayın Haklarını Digiturk ile 4 Yıl İçin Yeniledi
Spor
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
Türk Boksunun Değerli İsimlerinden Atıl Gökboğa Hayatını Kaybetti
Türk Boksunun Değerli İsimlerinden Atıl Gökboğa Hayatını Kaybetti
MHP'li Kalaycı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki
MHP'li Kalaycı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki
Zeynep Tokuş Havuz Başında Kaza Geçirdi
Zeynep Tokuş Havuz Başında Kaza Geçirdi
Kablosuz Haberleşmede Yerli ve Milli Teknolojilerin Üretilmesi Kritik Öneme Sahip
Kablosuz Haberleşmede Yerli ve Milli Teknolojilerin Üretilmesi Kritik Öneme Sahip
Yalova'da Arı Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı
Yalova'da Arı Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı
19 Eylül Cuma Namazı Saatleri ve Kılınışı
19 Eylül Cuma Namazı Saatleri ve Kılınışı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft