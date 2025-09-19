Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk, katıldığı radyo programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Buruk, kardeşi Okan'ın yönetimindeki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yaşananları ve takımın geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

İstisnai Bir Maç

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Fuat Buruk, Frankfurt maçını "istisnai bir karşılaşma" olarak nitelendirdi. Maçın seyrine dair yaptığı değerlendirmelerde, "Eğer 2. golü bulsaydık durum çok farklı olabilirdi. Ya da ilk yarıyı 1-1 veya 2-1 bitirebilseydik, yine maçı çevirebilirdik. Ancak arka arkaya gelen goller, takımda moral bozukluğuna neden oldu. Böyle bir durum, 1000 maçta bir kez yaşanır" ifadelerini kullandı. Bu mağlubiyetin Galatasaray için kötü bir başlangıç olduğunu ancak bunun üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Gelecek İçin Umutlu

Fuat Buruk, Galatasaray'ın bu durumu atlatacağına dair inancını dile getirerek, "Bu bir ders olmalı. Üzülmek bir şeyi değiştirmez. Okan hoca ve futbolcular daha fazla çalışacaklar. Geçen sezon da benzer bir durum yaşanmıştı; Galatasaray, Beşiktaş'a farklı bir mağlubiyet almıştı ancak ardından harika bir sezon geçirdi" şeklinde konuştu. Buruk, Konyaspor ile oynanacak olan maçın her şeyi değiştireceğini ve bu karşılaşmanın Frankfurt mağlubiyetini unutturacağını belirtti.

Takımın Performansı ve Hazırlık Sorunları

Fuat Buruk, Türk takımlarının genel olarak sezon başlarını iyi geçirememeleri sorununa da değindi. "Bazı oyuncular performans sorunları yaşıyor ya da geç gelen oyuncular nedeniyle takımlar bocalayabiliyor. Bu durum, sezon başlangıcında yaşanan sıkıntılara yol açıyor" dedi. Ayrıca, Frankfurt maçından sonra Okan Buruk ile görüşmediğini, genellikle maçlardan sonra futbol üzerine konuştuklarını ifade etti.

Fuat Buruk'un açıklamaları, Galatasaray camiasında umut verici bir atmosfer yaratırken, takımın gelecek maçında alacağı sonuçların da belirleyici olacağı düşünülüyor.