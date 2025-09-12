Fethiyespor, Puan Silme Cezasıyla Zor Durumda Olan Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sezonun 4. haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Bu maç, her iki takım açısından da kritik bir öneme sahip; ev sahibi Fethiyespor, sezonun ilk üç haftasında sadece 1 puan toplayarak zorlu bir başlangıç yaptı. Yeni Malatyaspor ise, yaşadığı puan silme cezaları nedeniyle sezonun başından itibaren sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Fethiyespor'un Durumu

Fethiyespor, bu sezonki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. İlk üç maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sadece 1 puan toplayabilen takım, henüz galibiyetle tanışamadı. Genç bir kadro ile mücadele eden Fethiyespor, bu maçta elde edeceği bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de ligdeki sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor. Teknik ekip, takımın daha iyi bir performans göstermesi için çeşitli stratejiler geliştirmiş durumda.

Yeni Malatyaspor'un Zorlu Süreci

Öte yandan, Yeni Malatyaspor, FIFA'dan aldığı toplam 30 puan silme cezasıyla ligde zor günler geçiriyor. Genç ve tecrübesiz bir kadro ile sahaya çıkan takım, ilk üç maçında farklı mağlubiyetler aldı ve bu durum, takımın motivasyonunu olumsuz etkiledi. Puan silme cezası, Yeni Malatyaspor'un sezonun başından itibaren dibe demir atmasına neden oldu. Takım, bu zorlu süreçte moral bulmak ve ligde kalma mücadelesini sürdürmek için Fethiyespor karşısında bir çıkış yakalamayı umuyor.

Maçın Önemi

Her iki takım için de kritik bir mücadele olan bu karşılaşma, ligdeki konumlarını etkileyebilir. Fethiyespor, ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmeyi hedeflerken, Yeni Malatyaspor ise puan silme cezasının yarattığı olumsuz atmosferi geride bırakmak istiyor. Taraftarların desteği ile sahaya çıkacak olan Fethiyespor, bu zorlu karşılaşmada kazanarak kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor, alacağı bir galibiyetle moral bulup ligdeki mücadelesine devam etmeyi amaçlıyor.