Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetimi Oy Çokluğuyla İbra Edildi

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetimi Oy Çokluğuyla İbra Edildi
Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu, Chobani Stadı'nda devam ediyor. Bu önemli toplantıda, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari açıdan oy çokluğu ile ibra edilerek güven tazeledi. Genel kurul, kulüp üyeleri için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Genel Kurulda Faaliyet Raporları Sunuldu

Toplantının başında, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu sundu. Kızılhan, kulübün gerçekleştirdiği projeler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler vererek, üyeleri bilgilendirdi. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, kulübün finansal durumu hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Denetim Raporu ve Borç Durumu

Genel kurulda, zaman kaybını önlemek amacıyla denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması önergesi tartışmaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün borç durumunu açıklayarak, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla toplam borcun 21 milyar 526 milyon lira olduğunu bildirdi. Bu rakam, kulüp üyeleri arasında ciddi bir endişeye yol açtı ve finansal sürdürülebilirlik konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Oylama Süreci ve Sonuçlar

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından, Ali Koç ve yönetim kurulu, 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler için ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylamalarda, başkan Ali Koç ve yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğu ile ibra edilerek yeniden güven kazandı. Bu sonuç, kulüp içerisindeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Fenerbahçe camiası, genel kurul sonrası birlikteliğin ve güçlü yönetimin önemini vurgulayarak, önümüzdeki döneme dair umutlarını artırdı. Ali Koç'un liderliğindeki yönetim, kulübü daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürecek.

#Ali Koç
#Fenerbahçe
