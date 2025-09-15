Beşiktaş’tan TFF’ye Flaş Başvuru: Yönetim Harekete Geçti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zorlu mücadelede siyah-beyazlı ekibin gollerini El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 6'ya çıkararak ligdeki konumunu güçlendirdi.

Orkun Kökçü'nün Kırmızı Kartı Tartışma Yarattı

Maç, Beşiktaş için sadece galibiyetle değil, aynı zamanda Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartla da gündeme geldi. Uzatma dakikalarında, yedek kulübesinin önünde gerçekleşen bir pozisyonda rakibi Ebosele’ye müdahalede bulunan Orkun, VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum, hem oyuncunun hem de taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş Yönetimi TFF'ye Başvuracak

Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı, Beşiktaş yönetimi tarafından ele alınmaya başlandı. Sabah gazetesinin haberine göre, siyah-beyazlılar, oyuncunun cezasının iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmayı planlıyor. Yönetim, Kökçü'nün kırmızı kartında kasti bir hareket olmadığını ve VAR ile orta hakemin niyet okuduğu görüşünde birleşiyor.

Başvuru Süreci Başladı

Beşiktaş kulübü avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede gerçekleştirecek. Yönetimin bu kararı, hem takımın oyun düzenini hem de oyuncunun gelecekteki maçlardaki katkısını önemli ölçüde etkileyebilir. Kırmızı kart cezasının iptali, Beşiktaş için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.