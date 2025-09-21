Dolar
Avrupa, Onana'nın Asistini Konuşuyor

Avrupa, Onana'nın Asistini Konuşuyor

Yayınlanma 14
14
Abone Ol google news
Avrupa, Onana'nın Asistini Konuşuyor
Okunma Süresi: 2 dk

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta kaleci Andre Onana'nın Paul Onuachu'ya yaptığı asist, Avrupa futbol gündeminde önemli bir yer edindi. Onana'nın bu etkileyici pası, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok yüksek takipçili futbol hesabı tarafından paylaşıldı. Hem futbol severler hem de spor analistleri, 60 metrelik bu asistin detaylarını ve Onana'nın performansını tartışmaya açtı.

Onana'nın Performansı ve Asistinin Önemi

Maçta Onuachu'nun beraberlik golünü attığı pozisyonda, Andre Onana'nın gerçekleştirdiği asist, sadece Trabzonspor için değil, Avrupa futbolu için de dikkat çekici bir an olarak kaydedildi. CBS Sports Golazo, EuroFoot ve The European Lad gibi platformlar, Onana'nın hem ilk maçındaki 8 kurtarışla "maçın adamı" seçilmesini hem de ikinci maçında yaptığı uzun pası vurgulayan içerikler paylaştı. Bu paylaşımlar kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Sosyal Medyada Yansımalar

Özellikle Yahoo Sports UK ve SportBible gibi medya kuruluşları, Onana'nın Trabzonspor'daki yükselişine dikkat çekerek, "Onana'nın yükselişi sürüyor; Trabzonspor, 1-1'lik beraberliği onun asistiyle yakaladı" ifadelerini kullandı. The Sun ise, "Onana'nın Türkiye'deki harika başlangıcı 60 metrelik asistle devam ediyor" şeklinde bir başlıkla haberi duyurdu. Taraftarlar sosyal medyada, “Sorun United'dı” gibi yorumlar yaparak, Onana'nın Manchester United'daki dönemine göndermelerde bulundu.

Manchester United ile Kıyaslamalar

SportBible, Onana'nın Türkiye'deki performansını "etkileyici" olarak nitelendirirken, eski kulübü Manchester United'daki zor dönemine de vurgu yaptı. Manchester United taraftarları, sosyal medya üzerinden "Man Utd'dan ayrıl, tekrar futbolcu ol" ve "Her oyuncu United'dan uzaklaşınca gelişiyor" gibi yorumlarda bulunarak, Onana'nın Trabzonspor'daki başarısına dikkat çekti. Bu durum, futbol dünyasında kulüplerin oyuncular üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sonuç olarak, Andre Onana'nın Gaziantep FK karşısında yaptıkları, yalnızca bir asistle sınırlı kalmayıp, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını gösteriyor. Onana'nın performansı, hem Trabzonspor'un hem de Avrupa futbolunun gündeminde kalmaya devam edeceği anlaşılıyor.

