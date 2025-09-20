Adrian Mierzejewski Trabzon'a Döndü: Eski Anılarını Paylaştı ve Taraftarlara Destek Çağrısı Yaptı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, uzun bir aradan sonra Trabzon'a dönerek takımının YouTube kanalında duygularını paylaştı. Polonyalı oyuncu, Trabzon'a gelmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, taraftarları takımını desteklemeye davet etti.

Uzun Bir Aradan Sonra Trabzon'da

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, bordo-mavili takımın 2021-22 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarının ardından, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek üzere şehre geldi. Mierzejewski, Trabzonspor'un YouTube kanalına verdiği röportajda, yıllar sonra yeniden Trabzon'da olmanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu ifade etti. Polonya Milli Takımı'nda görev yaptığı dönemde bu fırsatı yakaladığını belirten Mierzejewski, "Tekrar burada olmak harika. Daha önce gelemedim çünkü futbol hayatım devam ediyordu. Şimdi buradayım." dedi.

Unutulmaz Anılar

Mierzejewski, Trabzonspor formasıyla yaşadığı özel anılarını da aktardı. Kızının hastanede doğum yaptığı dönemde antrenmanlara geri döndüğünü hatırlatan futbolcu, Sivasspor'a karşı attığı hat-trick'i de unutamadığını söyledi. Bu maçta giydiği formanın hala kendisiyle birlikte olduğunu ve tüm anıların hafızasında yer ettiğini dile getirdi. "O maçta stadyumda herkes benim adımı haykırıyordu. Bu anıların her biri benim için çok kıymetli." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'u Takip Ediyor

Adrian Mierzejewski, Trabzonspor'u yakından takip ettiğini belirterek, takımın yeni transferlerinden Onana'yı televizyonda izlediğini ifade etti. "Son röportajımda bir gün buraya geri döneceğimi söylemiştim ve şimdi buradayım. Belki gelecekte Trabzonspor'da çalışma fırsatım olabilir." diyerek, takımda sportif direktörlük gibi bir görevde bulunma hayalini de aktardı.

Şampiyonluk Kutlamaları ve Gurur

2021-22 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarını izlerken hissettiği duyguları paylaşan Mierzejewski, "Dürüst olmak gerekirse, şampiyonluk kutlamalarını izlerken kıskandım. Polonyalı oyuncu Puchacz burada oynadı ve hemen şampiyon oldu. O yüzden bu kutlamaları izlemek benim için farklı bir tecrübe oldu." dedi.

Taraftara Destek Çağrısı

Adrian Mierzejewski, Trabzonspor taraftarına da önemli bir mesaj gönderdi. "Taraftarlarımızdan tek ricam, anın tadını çıkarmaları. Oyuncularla gurur duyun, stadyumda olun ve takımlarını her zaman destekleyin." diyerek, stadyumda taraftar desteğinin oyuncular için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. "İsmimi söyledikleri anları hep hatırlıyorum. Bu, oyuncuya motivasyon veriyor." ifadelerini kullandı. Mierzejewski, sözlerini "Bize her yer Trabzon" diyerek tamamladı. Trabzon'a geldiği anları sosyal medya üzerinden de taraftarlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.