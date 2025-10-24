Dolar
Haberin Gündemi Spor Yapay Zeka Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Sıralamasını Tahmin Etti

Yapay Zeka Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Sıralamasını Tahmin Etti

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin performansı dikkat çekerken, yapay zeka algoritması Football Meets Data, sarı-lacivertlilerin turnuvadaki olası sıralamasını değerlendirdi. Yapılan tahmine göre Fenerbahçe’nin ilk 8’e girme ihtimali %30 olarak hesaplandı.

Yayınlanma
14
Yapay Zeka Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Sıralamasını Tahmin Etti
Okunma Süresi: 1 dk

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Bundesliga temsilcisi StuttgartKerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı.

Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin turnuvadaki olası başarı grafiği, Football Meets Data adlı yapay zeka tabanlı veri analiz sistemi tarafından değerlendirildi.

Verilere göre Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'nde ilk 8 takım arasına girme olasılığı %30 olarak açıklandı.

Yapay Zeka Tahminine Göre İlk 10 Sıralama:

Lyon – %92

Aston Villa – %92

Midtjylland – %72

Braga – %65

Porto – %63

Lille – %63

Freiburg – %42

Bologna – %40

Real Betis – %40

Nottingham Forest – %36

Fenerbahçe'nin Konumu

Sıra: 11

İlk 8’e girme ihtimali: %30

Football Meets Data'nın analizine göre Fenerbahçe’nin turnuvada üst turlara kalması için istikrarlı bir performans sergilemesi gerekiyor. Özellikle Braga, Porto ve Lille gibi güçlü ekiplerle kıyasıya bir yarış içinde olacağı öngörülüyor.

Yapay zekanın bu tahmini, teknik kadronun ve taraftarların dikkatini çekerken, önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar sıralamada büyük değişiklikler yaratabilir.

