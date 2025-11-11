Virtus Bologna - Anadolu Efes Maçı Bu Akşam! EuroLeague’de Zorlu Deplasman

EuroLeague’de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 2025-26 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. Son iki maçını kaybeden lacivert-beyazlı ekip, bu zorlu deplasmanda galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.

Maç Bu Akşam 22.30'da

İtalya’nın Bologna kentinde oynanacak mücadele, 11 Kasım Salı akşamı saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

10. Randevu

İki ekip, EuroLeague arenasında bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Anadolu Efes, 4’ünü ise Virtus Bologna kazandı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da kazanan Efes, bu maçta da üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

Efes’in Avrupa Karnesi

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 885. maçına çıkacak. Bu karşılaşmalarda 497 galibiyet ve 387 mağlubiyet alan temsilcimiz, EuroLeague'de ise bugüne kadar 636 maça çıktı ve 340 galibiyet elde etti.

Erdem Can Yönetiminde Yeni Sayfa

Teknik direktör Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes, özellikle hücumda yaşadığı verimsizlik sorununu çözerek bu maçla birlikte yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

Basketbolseverler için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi tüm gözler Anadolu Efes'in performansında olacak.