Haberin Gündemi Spor Süper Lig’de milli ara kaç gün sürecek, lig hangi tarihte geri başlayacak?

Süper Lig’de milli ara kaç gün sürecek, lig hangi tarihte geri başlayacak?

Süper Lig’e 8. hafta maçlarının ardından milli ara verilecek. A Millî Takım, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim’de Bulgaristan, 14 Ekim’de ise Gürcistan ile karşılaşacak. Milli aranın ardından lig 9. hafta maçlarıyla devam edecek.

Yayınlanma
14
Süper Lig’de milli ara kaç gün sürecek, lig hangi tarihte geri başlayacak?
Süper Lig’de 8. hafta maçlarının ardından liglere kısa bir ara verilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak olan A Milli Takım, kritik iki maça hazırlanıyor.

Türkiye, E Grubu’ndaki üçüncü maçında 11 Ekim 2025’te Sofya’da Bulgaristan ile karşılaşacak. Ardından 14 Ekim’de Kocaeli’nde Gürcistan’ı ağırlayacak.

Milli ara boyunca Süper Lig’e verilen duraklama, 9. hafta maçlarıyla sona erecek.

Milli Maç Takvimi:

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği aday kadroda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi yıldız isimler yer aldı.

Milli aranın ardından Süper Lig, yoğun fikstürle birlikte yeniden başlayacak.

