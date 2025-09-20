Dolar
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. 21 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele saat 20:00’de beIN SPORTS 1’de canlı yayınlanacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Okunma Süresi: 1 dk

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi mücadelesi öncesi ligde moral bulmak isterken, Kasımpaşa da güçlü rakibinden puan koparmanın peşinde.

📌 Maç Detayları

Tarih: 21 Eylül 2025 Pazar

Saat: 20:00

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Oğuzhan Çakır

Yayın: beIN SPORTS 1

Muhtemel 11’ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Winck, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Cem Üstündağ, Gueye
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri

İstatistiklerle Kasımpaşa-Fenerbahçe

İki ekip bugüne kadar ligde 44 kez karşılaştı.

Fenerbahçe 36 kez kazanırken, 4 maç beraberlik, 4 maç ise Kasımpaşa galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler 111 gol atarken, Kasımpaşa 39 gol kaydetti.

Fenerbahçe son 10 lig maçını kazanmayı başardı.

#Kasımpaşa Fenerbahçe
#Süper Lig 6. Hafta
#Kasımpaşa Fenerbahçe Muhtemel 11
#Kasımpaşa Fenerbahçe Hangi Kanalda
#Kasımpaşa Fenerbahçe İstatistikler
