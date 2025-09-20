Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi mücadelesi öncesi ligde moral bulmak isterken, Kasımpaşa da güçlü rakibinden puan koparmanın peşinde.
📌 Maç Detayları
Tarih: 21 Eylül 2025 Pazar
Saat: 20:00
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Hakem: Oğuzhan Çakır
Yayın: beIN SPORTS 1
Muhtemel 11’ler
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Winck, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Cem Üstündağ, Gueye
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri
İstatistiklerle Kasımpaşa-Fenerbahçe
İki ekip bugüne kadar ligde 44 kez karşılaştı.
Fenerbahçe 36 kez kazanırken, 4 maç beraberlik, 4 maç ise Kasımpaşa galibiyetiyle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler 111 gol atarken, Kasımpaşa 39 gol kaydetti.
Fenerbahçe son 10 lig maçını kazanmayı başardı.