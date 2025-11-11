Dolar
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda İspanya karşısına çıkıyor. 18 Kasım Salı günü saat 22.45’te oynanacak mücadele, EXXEN ve TV8’den canlı yayınlanacak.

Yayınlanma
14
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?
Okunma Süresi: 1 dk

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolculuğundaki en kritik virajlardan birine giriyor. Milliler, 18 Kasım 2025 Salı akşamı güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek. Tüm gözler Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’na çevrildi.

Son maçta aradığı sonucu alamayan Türkiye, bu kez sahaya daha yüksek motivasyon ve kararlılıkla çıkacak. Teknik direktör ve ekibi, haftalardır bu mücadeleye özel hazırlıklar yaparken, oyuncuların da antrenman performansları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11 merakla beklenirken, milli takım taraftarları da sosyal medyada destek mesajlarıyla millilere moral veriyor.

Maçın Yayın Bilgileri:

Tarih: 18 Kasım 2025, Salı

Saat: 22.45

Stadyum: La Cartuja, Sevilla

Yayın: EXXEN ve TV8 canlı yayın

İspanya-Türkiye karşılaşması, grup sıralamasında belirleyici bir rol oynayacak. Türkiye’nin galibiyet alması, hem moral hem de puan açısından önemli avantaj sağlayacak.

Futbolseverler bu dev maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın geniş özeti, analizleri ve oyuncu yorumları maç sonrası ekranlara gelecek.

