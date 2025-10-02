İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Premier Lig’in 7. haftasında futbolseverler dev bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Son iki maçını kaybeden Chelsea, ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool ile Stamford Bridge’de kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Maç Tarihi ve Saati
Chelsea - Liverpool karşılaşması 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da oynanacak.
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Stamford Bridge’de oynanacak dev mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Chelsea Muhtemel 11
Sanchez, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Buonanotte, Garnacho, George
Liverpool Muhtemel 11
Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Isak