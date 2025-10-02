Dolar
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Premier Lig’de haftanın maçı! Chelsea ile Liverpool, 4 Ekim Cumartesi günü Stamford Bridge’de karşılaşacak. Mücadele 19.30’da, beIN Sports 3’te canlı yayınlanacak.

Yayınlanma
14
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Okunma Süresi: 1 dk

Premier Lig’in 7. haftasında futbolseverler dev bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Son iki maçını kaybeden Chelsea, ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool ile Stamford Bridge’de kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Maç Tarihi ve Saati
Chelsea - Liverpool karşılaşması 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da oynanacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Stamford Bridge’de oynanacak dev mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea Muhtemel 11
Sanchez, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Buonanotte, Garnacho, George

Liverpool Muhtemel 11
Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Isak

