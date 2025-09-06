Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahada! Türkiye-Japonya Maçı Saat Kaçta?

2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda rüya gibi bir performans sergileyen Filenin Sultanları, bugün yarı final mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugüne kadar oynadığı tüm maçlarda yalnızca 1 set kaybederken, şampiyonanın en formda takımlarından biri oldu.

📌 Maç Detayları:

Tarih: 6 Eylül 2025 Cumartesi

Saat: 11.30 (TSİ)

Yer: Huamark Spor Salonu, Bangkok

Yayın: TRT 1

Milli takım, çeyrek finalde güçlü rakibi ABD’yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Rakip Japonya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde Hollanda’yı 3-2 yenerek son 4’e kalma başarısı gösterdi.

Son iki yılda Japonya’ya karşı oynadığı FIVB Milletler Ligi maçlarını kaybeden Türkiye, bu kez kritik galibiyeti alarak tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline çıkmayı hedefliyor.

Bangkok’taki dev randevuda voleybolseverlerin gözü kulağı parkede olacak.