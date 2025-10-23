Dolar
Fenerbahçe Avrupa'da Fırtına Gibi! Rakipler Kim, Maçlar Ne Zaman?

Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen formuyla Avrupa Ligi’nde fırtına gibi esen Fenerbahçe, grupta 6 puana ulaştı. Şimdi gözler kalan maçlarda! İşte rakipler ve fikstür...

Yayınlanma
14
Fenerbahçe Avrupa’da Fırtına Gibi! Rakipler Kim, Maçlar Ne Zaman?
Okunma Süresi: 1 dk

Fenerbahçe, 2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında rüzgar gibi esiyor! Sezona deplasmanda Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertliler, önce Nice ardından da Stuttgart galibiyetleriyle hem moral buldu hem de gruptaki iddiasını güçlendirdi.

Son olarak Stuttgart’ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 6’ya çıkardı. Galibiyet golünü atan isim yine formunun zirvesindeki Kerem Aktürkoğlu oldu. Hatırlanacağı üzere Kerem, Nice karşısında attığı iki golle galibiyeti getirmişti.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Kalan Maç Takvimi Şöyle:

6 Kasım 2025: Viktoria Plzen – Fenerbahçe (Deplasman)

27 Kasım 2025: Fenerbahçe – Ferencvaros (Kadıköy)

11 Aralık 2025: Brann – Fenerbahçe (Deplasman)

22 Ocak 2026: Fenerbahçe – Aston Villa (Kadıköy)

29 Ocak 2026: FCSB – Fenerbahçe (Deplasman)

Sarı-lacivertli ekip, kalan 5 maçın 3’ünü deplasmanda, 2’sini ise Kadıköy'de oynayacak.
Avrupa'da üst üste gelen galibiyetlerin ardından taraftarın beklentisi yüksek. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki takımın performansı, grup liderliği yarışında belirleyici olacak.

