Arda Güler Beklenen İmzayı Atıyor! Real Madrid Maaş Zammı İçin Harekete Geçti

Arda Güler Beklenen İmzayı Atıyor! Real Madrid Maaş Zammı İçin Harekete Geçti

Real Madrid formasıyla çıkışa geçen Arda Güler için kulüp yönetimi harekete geçti. Avrupa devlerinin radarına giren genç yıldıza zam yapılması gündemde. İlk adım atıldı, görüşmeler başladı.

Yayınlanma
14
Arda Güler Beklenen İmzayı Atıyor! Real Madrid Maaş Zammı İçin Harekete Geçti
Okunma Süresi: 2 dk

İspanya La Liga devi Real Madrid formasıyla parlamaya devam eden Arda Güler, sahadaki performansıyla sadece taraftarların değil, kulüp yönetiminin de dikkatini çekti. Teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte forma şansı artan genç yıldız için kulüp önemli bir adım atıyor.

İspanyol basınına göre Real Madrid yönetimi, Arda Güler’in maaşına ciddi bir zam yapılması için ilk teması kurdu.
Kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve sözleşme güncelleme süreci resmen başladı.

Gelecek sezon devreye girecek yeni düzenlemeyle birlikte Arda’nın mevcut maaşına hatırı sayılır bir artış yapılması bekleniyor. Ancak zam oranı ve yeni maaş rakamı henüz netlik kazanmadı.

Performansı Göz Kamaştırıyor

Bu sezon Real Madrid formasıyla 10 resmi maçta görev alan Arda Güler,

719 dakika süre aldı

3 gol, 4 asistlik katkı sağladı
Ve kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Piyasa Değeri 60 Milyon Euro

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler’in güncel piyasa değeri 60 milyon Euro’ya yükselmiş durumda.
Real Madrid yönetimi, bu ilgiyi ve yükselişi karşılıksız bırakmak istemiyor.

Sözleşmesi 2029’a Kadar Devam Ediyor

Arda’nın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor. Yeni görüşmelerde maaş iyileştirmesi yapılacak ancak sözleşme süresi değişmeyecek.

Arda Güler’in yükselen performansı, Avrupa’nın birçok dev kulübünün radarına girmiş durumda. Ancak Real Madrid genç yıldızını bırakmaya niyetli değil.

