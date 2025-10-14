Dolar
Haberin Gündemi Spor A Milli Takım Dünya Kupası Yolunda Gürcistan’ı 4-1 Mağlup Etti

A Milli Takım Dünya Kupası Yolunda Gürcistan’ı 4-1 Mağlup Etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Takım, Gürcistan’ı Kocaeli’nde oynanan maçta 4-1 mağlup etti. Kenan Yıldız ve Arda Güler performanslarıyla öne çıkarken, Türkiye grupta kritik bir galibiyet daha aldı.

Yayınlanma
14
A Milli Takım Dünya Kupası Yolunda Gürcistan’ı 4-1 Mağlup Etti
Okunma Süresi: 2 dk

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü maçında Gürcistan’ı sahasında 4-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, hem tribün şovları hem de sahadaki etkileyici futbol ile unutulmaz anlara sahne oldu.

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetti. Mücadelede Türkiye adına goller Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Gürcistan’ın tek sayısı Kvaratskhelia ile geldi.

Türkiye Grupta Ne Durumda?

Bu galibiyetin ardından Türkiye, E Grubu’nda 4 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaşarak İspanya ile zirve yarışını sürdürdü. İspanya da aynı saatte Bulgaristan’ı mağlup etti ve liderliğini korudu. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

E Grubu Güncel Puan Durumu:

İspanya: 12 puan (4 maç)

Türkiye: 9 puan (4 maç)

Gürcistan: 3 puan (4 maç)

Bulgaristan: 0 puan (4 maç)

Maçtan Notlar

Kenan Yıldız, üst üste iki maçta gol atarak A Milli formayla kariyerinde bir ilki yaşadı.

Barış Alper Yılmaz, cezasını tamamladıktan sonra ilk 11’e döndü.

İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Tribün Geliri Gazze’ye Bağışlandı: Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın bilet gelirini Gazze’deki sivillere bağışladığını açıkladı.

Filistinli çocuklar, seremoniye milli futbolcularla birlikte çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, karşılaşmayı protokol tribününden birlikte izledi.

Kocaeli tribünlerinde dev koreografi, “Türk önde, Türk ileri!” sloganıyla büyük beğeni topladı.

Türkiye’nin Dünya Kupası Elemeleri Maçları:

Gürcistan (D) 3-2 ✅

İspanya (E) 0-6 ❌

Bulgaristan (D) 6-1 ✅

Gürcistan (E) 4-1 ✅

Sonraki Maç: 15 Kasım Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım: İspanya – Türkiye

Yorumlar
