2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kış transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Futbol kulüpleri ve taraftarlar için transfer dönemi, sezonun en hareketli süreçlerinden biri. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ait resmi transfer takvimini açıkladı. Yeni sezon öncesi yapılan yaz transferleri büyük ölçüde şekillenirken, kulüpler son hamlelerini yapmak üzere geri sayıma geçti.

2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye’de 2025 yaz transfer dönemi, TFF tarafından belirlenen takvime göre:

Bitiş tarihi: 12 Eylül 2025, Perşembe

Bu tarihe kadar Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekipleri, oyuncu transferi gerçekleştirebilecek. 12 Eylül sonrası, kulüpler yalnızca sözleşmesi elinde olan (serbest statüdeki) futbolcularla sözleşme imzalayabilecek.

Kış transfer sezonu ne zaman başlayacak?

TFF’nin takvimine göre İkinci Transfer ve Tescil Dönemi, yani kış transfer sezonu şu tarihler arasında gerçekleşecek:

Başlangıç: 5 Ocak 2026, Pazartesi

Bitiş: 10 Şubat 2026, Salı

Bu süreçte takımlar, kadrolarını ara transfer hamleleriyle güçlendirme fırsatına sahip olacak. Kış dönemi, özellikle liglerin gidişatına göre acil ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yapılması açısından kritik önem taşıyor.

Transfer sonrası sadece serbest oyuncular alınabilir

Yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, takımlar yalnızca:

Bonservisi elinde olan,

Son kulübüyle resmi sözleşmesi bulunmayan,

FIFA kurallarına uygun serbest statüdeki oyuncularla anlaşma yapabilecek.