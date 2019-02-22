Sosyal medyadan büyü yapanlara tutuklama

Iğdır'da sosyal medya üzerinden büyü yaptığı belirlenen ve vatandaşların paralarını dolandıran iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığı büyü yaptığı belirlenen M.Ç. operasyon sonrasında polis tarafından yakalandı.

Tutuklandı

Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ç, çıkarıldığı savcılıktaki sorgusu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından yeniden ifadesi alınan zanlı, sosyal medya üzerinden büyü yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, büyücülükten elde ettiği 30 bin lirayı çeşitli banka hesaplarına aktardığı da belirlendi.