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Şırnak'tan acı haber: 2 askerimiz şehit
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Şırnak'tan acı haber: 2 askerimiz şehit

Şırnak'tan gelen son dakika haberine göre; PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonrasında 2 askerimiz şehit olurken 7 askerimizde yaralandı.

Şırnak'tan gelen son dakika haberine göre; PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonrasında 2 askerimiz şehit olurken 7 askerimizde yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.


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