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Sinan Aygün'e suç duyurusu
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Sinan Aygün'e suç duyurusu

Sinan Aygün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyinin FETÖ'den açığa alındığını iddia etti.

Sinan Aygün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyinin FETÖ'den açığa alındığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Sinan Aygün'ün "Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyinin FETÖ'den açığa alındı" iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Aygün ile 3 yıldır görüşmediğini söyleyen CHP'li Kuşoğlu, iddiaları medyadan öğrendiğini ifade etti.

Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyacağını belirten Kuşoğlu, şunları aktardı:

Sinan Aygün de benimle görüştüğünü söylemiyor. Her nedense konuyla ilgilenen iki dostu, arkadaşı olduğunu, onların devreye girdiğini öne sürüyor. Onların "dostları" olduğunu, onları çok sevdiğini ve onların adını vermeyeceğini söylüyor. Beni dost, arkadaş görmemesinden memnuniyet duyarım. Ancak düşmanlığının sebebini anlayamadığımı da belirtmek isterim.

Sinan Aygün, adımı bu işe karıştırma çabasına "Ağabeyimi" de ilave ediyor. Genelkurmay İstihbaratta çalışıyordu, FETÖ'den açığa alındı diyor. Öğretmen Albay olan ağabeyim değil, kardeşim, 6 yıl önce emekli olmuş ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan, gurur duyduğum, vatansever birisidir. Yani Sinan Aygün'ün bu beyanı da doğru değildir.

Sinan Aygün'ün bu iddialarını yargıya taşıyorum, ancak; durum böyle olmakla birlikte, Sinan Aygün'ün yaptığı gibi benim sürekli olarak bu hadiselere karıştırılmak istenmemin nedenini sizin ve milletimizin sağduyusuna bırakıyorum.


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