Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında

Şarbon vakalarının artış göstermesinin ardından diken üstünde bulunan vatandaşlar, şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen Panama badıralı geminin Çeşme açıklarına yaklaşması üzerine duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaştıkları video ile duruma karşı kamuoyu oluşturmak isteyen vatandaşlar, Çeşme sakinlerini harekete geçmeye davet etti.

Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen Rahmen isimli gemi, İstanbul'un ardından rotayı önce Akdeniz'e kırmıştı. Bugün Çeşme açıklarında görülen gemi, şarbonlu hayvanların ülkeye sokulacağı iddiasıyla suçlanmıştı.

DHA'nın haberine göre gemide Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerince kontrol yapıldı.

ÇEŞME'DEN AYRILDI

Bir Sahil Güvenlik botunun etrafında dolaşarak önlem aldığı gemide yapılan kontrolde hiçbir hayvan bulunmadığının belirlendiği bildirildi.

Gemi kaptanıyla yetkililerin yaptığı görüşmeler sonrasında ise geminin ihtiyacı olan motor aksamlarının ve bir personelin başka limandan alınmasına karar verildiği belirtildi.

Kararın ardından gemi saat 17.00 sıralarında demir alarak Çeşme Körfezi'nden ayrıldı.