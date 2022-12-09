Sait Faik 116 yaşında

Yaşar Kemal'in "Türkçe'nin hudutlarını zorlayıp gerçek anlamıyla Türkçe yazmış ilk Türk yazar" dediği Sait Faik Abasıyanık, bugün 116 yaşında.

KİTAPLARINI VE MAL VARLIĞINI DARÜŞŞÜFAKAYA BIRAKTI

Mal varlığını ve eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakan Türk hikayeciliğinin büyük ustası, yazar Sait Faik Abasıyanık, 116 yaşında Kırk Sekiz yıllık ömrüne onlarca öykü, iki roman ve bir şiir kitabı sığdıran Saik Faik. 1964 yılında Darüşşafaka'ya intikal eden mirasıyla da yaşamların eğitimle değişmesine vesile oluyor.

KIRKSEKİZ YILA SIĞAN BİR ÖMÜR

Ömrünün son günlerinden çeşitli edebiyat matinelerine katılan Sait Faik Abasıyanık, 1954'te Darüşşafaka Lisesi'nde düzenlenen bir edebiyat matinesine katıldı. Matineden sonra o zaman İstanbul'un Fatih semtinde bulunan Darüşşafaka'yı geçen Sait Faik, orada okuyan çocuklarla ilgilendi ve onları çok taktir etti. Eve döndüğünde annesi Makbule Abasıyanık'a mal varlıklarını babası hayatta olmayan çocuklara çok güzel imkanlar sağladığını düşündüğü Darüşşafakayı bağışlamayı teklif etti.

SEVENLERİ BURGAZ ADADA BİRARAYA GELİYORLAR

Her ölüm yıldönümünde sevdikleri tarafından Burgaz adadaki müzeye çevrilen evinde anılan Sait Faik, bu senede eserleri ve şiirleri ile yeniden yaşatılacak. Her 10 Aralık'da biraya gelen Sait Faik sevenleri, bu geleneği çok uzun yıllardan beri sürdürüyorlar.