Ankara’da özel çocuklar için anlamlı buluşma: SERÇEV şenliğinde farkındalık ve neşe bir arada

Ankara’da serebral palsi ile yaşayan çocuklara dikkat çekmek ve onları sosyal hayatta görünür kılmak amacıyla düzenlenen “SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği”, bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirildi. Gençlik Parkı’ndaki Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı’nda organize edilen şenliğe çok sayıda çocuk, genç ve aileleri katıldı. Etkinlik, yalnızca eğlenceli anlara değil, aynı zamanda anlamlı bir farkındalık çağrısına da sahne oldu.

Kortej yürüyüşü ve bando takımıyla açılış

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, özel çocuklar ve ailelerinin oluşturduğu kortej yürüyüşüyle devam etti. Bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, hem katılımcılara moral verdi hem de kent sakinlerinin dikkatini şenliğe çekti. Ardından sahnede çeşitli müzik dinletileri ve el sanatları atölyeleri çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

1000 çocukla eşit katılım vurgusu

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Genel Sekreteri Sinem Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 gün sürecek bu organizasyonun yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ersoy, “Burada yaklaşık 1000 çocuğumuzla birlikte sosyal yaşama eşit şartlarda katılım sağlıyoruz. Amacımız sadece şenlik havasında bir gün geçirmek değil, aynı zamanda serebral palsili bireylerin toplumun her alanında yer alabileceğini göstermek,” ifadelerini kullandı.

Stantlarda el emeği ürünler yer aldı

Etkinlik alanında farklı sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan stantlar da dikkat çekti. Ziyaretçilere el emeğiyle hazırlanmış takılar, süs eşyaları ve hediyelik ürünler sunuldu. Stantlar, hem yerel üretimi desteklemeyi hem de toplumsal dayanışmayı teşvik etmeyi amaçladı.

Aileler ve gönüllüler büyük destek verdi

Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de aileleri için çeşitli eğitici ve eğlenceli faaliyetler düzenlendi. Zihin oyunları, resim çalışmaları, dans etkinlikleri ve drama atölyeleri gibi aktiviteler çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sundu. Ayrıca birçok gönüllü de organizasyona aktif olarak katılarak çocuklara destek verdi.

Farkındalık oluşturmanın ötesinde bir mücadele

Sinem Ersoy’un da vurguladığı gibi, şenlik yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir mücadele alanıydı. Eşit katılım, erişilebilirlik ve toplumsal kabul konularında yıllardır emek veren SERÇEV, bu etkinlikle hem çocukların sesini duyurdu hem de kamuoyunu bilinçlendirme misyonunu sürdürdü.

Serebral palsili bireylerin sosyal yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da duyarlılıkla karşılandı. Aileler, çocuklarının kaynaşma ve özgüven geliştirme fırsatı bulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.