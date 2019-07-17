'S-400'de 6 Günde 14 Uçak

Rusya'dan alınması kararlaştırılan S-400'lerin sevkiyatı sürüyor. Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olan S-400'lerin alınması kararı çok konuşulmuştu. Sevkiyatın 6.gününde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait parçaların getirildiği öğrenildi. Sevkiyat kapsamında 13 ve 14'üncü uçaklar Mürted Hava Meydanı (eski adıyla Akıncı Hava Üssü)'ne indi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevkiyatın sorunsuz devam ettiğini belirtti.Rusya'dan havalanan 2 uçak art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki hava medyanına iniş yaptı.Parçalar Türk ve Rus yetkililerin gözetiminde gerçekleştirildi.