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Rus Ordusu İşgale başladı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Rus Ordusu İşgale başladı

Dünya teyakkuzda...Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilim sonucunda Rus ordusu Dombas'a harekat başlattı. Rus Lider Putin'in bütün dünyaya manifesto tarzında yaptığı konuşma ile Rus Ordusu Ukrayna'nın kuzeyinde yeni ilan edilen Cumhuriyet topraklarına girdi.

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilim sonucunda Rus ordusu Dombasa harekat başlattı. Rus Lider Putin'in bütün dünyaya manifesto tarzında yaptığı konuşma ile Rus Ordusu Ukrayna'nın kuzeyinde yeni ilan edilen Cumhuriyet topraklarına girdi.

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Kırım'da önce ki yıllarda başlayan ilhak hareketinden sonra uluslararası kamuoyundan büyük tepki çeken Rusya, Donbas'a askeri harekat için düğmeye bastı. Operasyonun bu sabaha karşı başladığı bütün dünyaya duyuruldu. Putinin konusmasında bunun bir işgal olmadığını fakat çok özel bir askeri operasyon olduğunu dile getirdi. Açıklamada bu müdahalenin Ukrayna'dan kaynaklı olduğu ve tehditler karşısında Rusya'nın operasyona başladığı açıklandı.

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KİEV, HARKOV VE ODESADA TOP SESLERİ

Rusya'nın başlattığı askeri operasyonun kapsamı henüz tam olarak bildirilmedi. Ukrayna'nın başşehri Kiev'de top ateşine benzeyen sesler duyulduğu bununda halk üzerinde olağanüstü bir korku yaşattığı gelen haberler arasında.
Putin, bölgeyi silahsızlandırmak ve çatışmalardan arındırmak için bu adımın atıldığını söylerken uluslararası kamuoyu, Kiev, Mariupoli, Harkov ve Odessa'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

KİEV'E FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını paylaşan Ukrainska Pravda isimli medya kuruluşu, Kiev ve Harkov'da Ukrayna askeri üslerine füze ile saldırı geçekleştirildiğini duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan bölge sakinleri ise Kiev'de Rusyanı'nın açıklamalarının ardından çok sayıda patlama meydana geldiğini aktardı.

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