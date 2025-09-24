Dolar
Zelenskiy: Uluslararası Kurumlar Etkisiz Kaldı

Zelenskiy: Uluslararası Kurumlar Etkisiz Kaldı

Yayınlanma
Güncellenme
14
Zelenskiy: Uluslararası Kurumlar Etkisiz Kaldı
Okunma Süresi: 2 dk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, uluslararası kurumların savaş ve çatışma durumlarında etkisiz kaldığını belirterek, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu tür durumlara çözüm sunamadığını ifade etti. Zelenskiy, dünya genelindeki savaş bölgelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, bu kurumların yetersizliğini vurguladı.

Uluslararası Kurumların Yetersizliği

Zelenskiy, uluslararası topluma yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Kan döküldüğünde bile bunu durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den ya da küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki?" şeklinde konuştu. Ukrayna lideri, sürekli açıklamalar yapılmasına rağmen, BM'nin etkisizliğini eleştirerek, yaşanan trajedilerin çözüm bulamadan devam ettiğine dikkat çekti.

NATO'ya Yönelik Eleştiriler

Zelenskiy, NATO'yu da eleştirerek, uzun süreli bir askeri ittifakın parçası olmanın güvenlik garantisi sağlamadığını ifade etti. Son günlerde Polonya hava sahasını ihlal eden Rus insansız hava araçlarının yalnızca dört tanesinin düşürüldüğünü hatırlatarak, bu durumun NATO'nun etkinliğine dair soru işaretleri oluşturduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, uluslararası güvenlik yapısının sorgulanmasına neden olurken, liderin savaş ortamındaki endişelerini de gözler önüne serdi.

Ukrayna'nın karşılaştığı zorluklar ve uluslararası destek arayışı, Zelenskiy'nin bu açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Savaşın sürdüğü bir ortamda, uluslararası toplumun nasıl bir yanıt vereceği, Ukrayna'nın geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Yorumlar
